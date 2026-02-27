La Regione Calabria riceverà 28,57 milioni per il 2024 e 27,84 milioni per il 2025. Le risorse finanziano interventi di assistenza domiciliare, sostegno alla genitorialità e progetti personalizzati di inclusione sociale

Solo 56 milioni per centinaia di migliaia di poveri: la Regione Calabria riceverà 28,57 milioni di euro per il 2024 e 27,84 milioni per il 2025 dal Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, istituito dal Ministero del Lavoro.

Le risorse sono destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, tra cui servizi di assistenza domiciliare, sostegno alla genitorialità, mediazione culturale e interventi di pronto soccorso sociale.

Il decreto interministeriale di riparto del 2 aprile 2025 stabilisce che i fondi siano trasferiti direttamente agli Ambiti Territoriali Sociali, garantendo così che le quote arrivino rapidamente nei territori e siano utilizzate per progetti personalizzati di inclusione sociale. Gli importi assegnati a ciascun Comune capofila sono dettagliati nelle tabelle allegate al provvedimento, che non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento è stato notificato ai Comuni e alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro e sarà pubblicato sul Burc e sul sito istituzionale della Regione Calabria, assicurando massima trasparenza nella gestione delle risorse. L’obiettivo è rafforzare la rete dei servizi sociali e garantire supporto concreto alle famiglie più fragili.

Di seguito l’elenco dei fondi destinati a tutti i Comuni capofila degli ambiti per il 2024 e il 2025.

Il riparto dei fondi per il 2024

Il riparto dei fondi per il 2025