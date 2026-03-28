L’’Osservatorio Regionale sulle Nuove Povertà denuncia la perdita di 82 milioni di euro e propone riforme strutturali per trasformare la spesa burocratica in investimento sociale

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Sappiamo da tempo che in Calabria esiste il peggior welfare d’Italia e che la sanità è in perenne ambascia, commissariata da 16 anni, anche se si registrano lievi miglioramenti nei dati su povertà e asili nido.

Dopo la denuncia della perdita di 82 milioni di euro nel recente passato, causata da cronici ritardi amministrativi e difficoltà di rendicontazione degli Ambiti Territoriali (ATS), l’Osservatorio Regionale sulle Nuove Povertà, per voce di Antonio Belmonte, traccia la rotta per evitare che i diritti di disabili, anziani e famiglie fragili vengano calpestati dalla burocrazia.

«Il commissariamento attivato dall’assessore Pasqualina Straface è una medicina amara ma necessaria per sbloccare l’inerzia dei comuni capofila», dichiara Belmonte. «Tuttavia, non può essere l’unica soluzione. Per trasformare il welfare da spesa burocratica a investimento sociale, servono riforme strutturali e strumenti moderni».

L’Osservatorio propone un piano d’azione in cinque punti:

Task Force Regionale: esperti in rendicontazione inviati negli ATS per affiancare e formare il personale locale. Piattaforma digitale con «alert»: un monitoraggio in tempo reale che attivi controlli automatici dopo 90 giorni di inattività. Co-progettazione: rafforzare il legame con il Terzo Settore, le associazioni e le cooperative sin dalla fase di pianificazione. Premialità di bilancio: incentivi economici per gli enti virtuosi che spendono bene e nei tempi previsti. Anagrafe regionale online: uno strumento di trasparenza totale che consenta a ogni cittadino di controllare come vengono impiegati i fondi per la disabilità e il sociale.

«Noi eserciteremo una pressione sociale sana», aggiunge Belmonte. «L’obiettivo è obbligare i politici locali ad agire rapidamente. Non permetteremo più che risorse vitali tornino indietro mentre il territorio soffre. È una sfida di civiltà che non possiamo perdere».