Migliaia di vincitori ancora in stand-by. La referente del Gruppo idonei ai concorsi della Regione racconta al network LaC la frustrazione di tanti: «Noi professionisti mortificati da bandi che sono doppioni e dal ricordo a incarichi esterni»

Se un paradosso viene reiterato nel tempo, qualcuno potrebbe ritenerlo normalità. In Calabria accade col fenomeno dei concorsi fotocopia. Migliaia di vincitori in stand-by, mentre la Regione investe in nuove selezioni, lamentando spesso carenze di partecipanti.

«Siamo professionisti non solo amministrativi, ma anche contabili, funzionari di alta qualifica, personale sanitario- a parlare è l’avvocato Luana Tassone, presidente del Comitato idonei Funzionali Auditor ma qui in qualità di portavoce del Gruppo Idonei Concorsi Regione Calabria –In totale siamo a circa 4.000 persone, rappresentate da un coordinamento che si è costituito spontaneamente perché c'è comune l'esigenza di dare risposte a questi professionisti del territorio calabrese che rischiano di vedersi messi da parte per una burocrazia che ci taglia fuori. È un problema ed è un peccato, ma non soltanto come donne ci poniamo questo problema, ma anche come cittadini, perché c'è uno spreco di risorse economiche che non serve. Le professionalità sono state già scelte, quindi per quale motivo non bisogna attingere dalle creditorie già esistenti. La richiesta di scorrimento è proposta da tempo, ma con scarsi risultati»

Oggi i gruppi, per ora ben 24, fanno massa critica, dalla sanità alla pubblica amministrazione. «Vogliamo fare rete anche con le altre regioni – è la volontà ambiziosa del giovane Gruppo nato da appena un mese – nelle quali si avverte la stessa esigenza, per portare all'attenzione del Parlamento questa nostra situazione, perché siamo un esercito in tutta Italia».

Gruppo idonei concorsi Regione Calabria

In rappresentanza di:

- Comitato idonei Funzionari Auditor Regione Calabria

- Comitato idonei Funzionari Statistici Regione Calabria

- Idonei Funzionari Informatico – Analista Programmatore Regione Calabria

- Comitato idonei Specialista Comunicazione Regione Calabria

- Comitato idonei funzionari amministrativi ATS Calabria, codice A.1.CAL

- Idonei OSS ex Mater Domini Catanzaro

- Comitato idonei Ripam Coesione Sud 2200 unità, profilo B3 Calabria

- Comitato idonei Ripam Coesione Sud 2200 unità, profilo B2 Calabria

- Comitato idonei Ripam Coesione Sud 2200 unità, profilo B4 Calabria

- Idonei Ripam Coesione Sud 2200 unità – profilo B.5.CAL

- Idonei categorie protette Regione Calabria – profili B, C, D

- Idonei Istruttore Amministrativo Comune di Cosenza

- Idonei Coadiutori Amministrativi categoria BS A.O.U Renato Dulbecco Catanzaro

- Comitato idonei CPI Calabria - Istruttore amministrativo contabile

- Idonei Operatore Tecnico – NUE 112 Calabria

- Idonei Polizia Locale Cirò

- Idonei Polizia Provinciale di Crotone

- Idonei concorso MIM Calabria

- Idonei Ministero dell’Interno Calabria

- Comitato Addetti Ufficio del Processo

- Idonei Istruttore di Vigilanza - Agente di Polizia Locale del Comune di San Lucido

- Idonei Istruttore di Vigilanza (ex cat.C) Comune di Castelsilano

- Idonei Funzionari Agro-Forestali Regione Calabria

- Idonei Istruttore Amministrativo Comune di Montalto Uffugo