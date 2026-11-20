Vibo ritrova il mercato di Campagna Amica. Dopo l’interruzione della vendita su viale Regina Margherita, nei pressi del Tribunale, e diversi anni di assenza, è stato inaugurato ieri pomeriggio in piazza Martiri d'Ungheria il mercato a chilometro zero promosso da Coldiretti: un punto d’incontro tra produttori, piccole aziende del settore agricolo, caseario, oleario e apistico, in questo caso, e i consumatori. Il tutto all'insegna della filiera corta, della qualità e della valorizzazione delle produzioni del territorio.

A sancire la ripartenza un simbolico taglio del nastro, rigorosamente giallo Coldiretti, da parte del sindaco Enzo Romeo, dell’assessore alle Attività produttive e al Commercio Ketty De Luca, del presidente provinciale Coldiretti Giuseppe Porcelli, della responsabile interprovinciale Campagna Amica, Emanuela Cittadino, e del direttore interprovinciale Coldiretti, Pietro Bozzo.

L'iniziativa, come detto, segna una ripartenza importante per il circuito commerciale che ruota intorno all’organizzazione agricola e al contempo può rappresentare un'ulteriore opportunità per i cittadini, che, una volta a settimana (il giovedì pomeriggio) potranno acquistare direttamente dai produttori frutta, verdura, miele, olio, prodotti caseari e altre produzioni stagionali provenienti dalle aziende del territorio, con garanzia di tracciabilità e provenienza. Cinque al momento gli stand, che cresceranno di numero già partire dalla prossima settimana.

A sottolineare il valore dell'iniziativa è stato il presidente provinciale di Coldiretti Vibo Valentia, Giuseppe Porcelli, che ha parlato di un ritorno particolarmente significativo per l'organizzazione e per le aziende aderenti.

«È un piacevolissimo ritorno, motivo di orgoglio per me e per tutta la squadra di Coldiretti. Offriamo così ai consumatori la possibilità di trovare sui nostri banchi prodotti stagionali e a chilometro zero realizzati direttamente dalle nostre aziende», ha dichiarato Porcelli.

Una ripartenza resa possibile anche grazie alla collaborazione instaurata con l'Amministrazione comunale anche sulla base di precisi vincoli sul piano del contrasto all’abusivismo commerciale. «Con il Comune - ha detto Porcelli - abbiamo avuto un'interlocuzione netta e schietta, fondata su precise garanzie. Si è creata la sinergia giusta affinché questo mercato possa durare nel tempo e perché tutte quelle situazioni che potrebbero comprometterne la corretta gestione possano essere affrontate attraverso un'azione condivisa tra noi e l'ente comunale», ha aggiunto Porcelli.

Da parte sua, l'assessore alle Attività produttive, Ketty De Luca, ha ribadito l'importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria per sostenere il tessuto produttivo locale.

«La sinergia con le associazioni è sempre stata alla base del mio lavoro. Questo mercato significa dare valore alle aziende produttive del territorio e rappresenta anche un'opportunità per l'intero comparto commerciale cittadino», ha affermato.

Secondo De Luca, il mercato potrà contribuire ad aumentare la vitalità del centro cittadino, generando un indotto positivo anche per le attività commerciali presenti lungo il corso. «Chi viene qui ad acquistare un chilo di verdura avrà anche l'occasione di frequentare i negozi del centro. È un'iniziativa che può portare presenze e movimento commerciale in città», ha spiegato. Anche l'assessore ha richiamato l'attenzione sulle regole che disciplineranno il mercato, fondate su trasparenza, correttezza e tutela dei consumatori.

«È fondamentale garantire la genuinità dei prodotti, la loro corretta presentazione e la chiara indicazione della provenienza. Allo stesso tempo è importante che gli operatori rispettino le regole e che l'area venga mantenuta decorosa e pulita».

Soddisfatti anche i primi avventori che hanno approfittato del clima mite per fare incetta dei prodotti freschi e a buon mercato esposti sui banchi delle aziende presenti. «È un bene che il mercato sia tornato in città - ha spiegato un cliente -, sia per la qualità dei prodotti che per il loro prezzo che è più conveniente rispetto al supermercato. E poi qui si ha la possibilità di parlare direttamente con chi lo produce e capire cosa arriva sulla nostra tavola».