Lo sconto sul prezzo dei carburanti sarà più leggero ma durerà più a lungo. Almeno fino a fine giugno. Il nuovo decreto sulle “accise mobili” sarà pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Le nuove tariffe scatteranno da domani mattina. Poco più di tre settimane, dunque, per l’ultimo round di tagli consentiti grazie agli introiti derivanti dall’extragettito Iva di maggio. Una boccata di ossigeno, prima del “ritorno alla normalità” che coinciderà con la lunga parentesi estiva. Da luglio chi si metterà in viaggio per lavoro o per vacanze dovrà vedersela con i prezzi pieni al distributore.

L’ultimo taglio delle “accise mobili”

Dopo questo decreto il Governo non potrà più utilizzare lo strumento delle “accise mobili” per tamponare l’aumento di spesa conseguente alla crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente. Sono già passati quasi tre mesi e mezzo dallo scoppio delle ostilità e, nonostante gli annunci del presidente Usa, Donald Trump, ancora non si vede una soluzione che porti alla fine del conflitto.

Flessibilità Ue e spazio di manovra dei Governi

La Commissione europea ha da poco accolto la richiesta italiana di alleggerire i vincoli per consentire agli Stati qualche manovra senza stressare troppo i bilanci mantenendoli entro i parametri previsti dal Patto di stabilità. In cambio Bruxelles ha chiesto misure mirate a sostegno di famiglie fragili ed imprese. Una delle ipotesi al vaglio dei tecnici del ministero dell’Economia è il bonus carburanti da 100-200 euro.

I nuovi sconti sui carburanti

Palazzo Chigi si appresta a promulgare il quinto decreto emergenziale e pensa di ridurre lo sconto sul gasolio, mantenendo invece quello attualmente in vigore per la benzina, 6,1 centesimi al litro. Per il diesel dovrebbe infatti scendere da 12,2 centesimi a circa 9 centesimi al litro.

Ancora in calo il prezzo dei carburanti

Oggi i prezzi medi alla pompa in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale registrando un valore pari a 1,921 euro al litro per la benzina (da 1,926 di ieri) e 1,980 euro al litro per il gasolio (era 1,984 ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,020 euro al litro per la benzina e 2,072 euro al litro per il gasolio.

L’Ue ha concesso una flessibilità fiscale “limitata”

Bruxelles consentirà una flessibilità fiscale “limitata” per consentire ai Paesi di far fronte alla crisi energetica causata dal conflitto in Medio Oriente. «Fino allo 0,3% del Pil all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6%» come ha spiegato il commissario all’Economia, Valdis Dombrovskis, e «si dovrà rispettare il limite dell'1,5% del Pil previsto dalla Clausola nazionale di salvaguardia per le spese destinate alla difesa». Queste risorse consentiranno a Palazzo Chigi di modulare gli aiuti.

Il tesoretto del Governo

Il ministero dell’Economia conta di avere a disposizione fino a 2 miliardi di euro per mantenere il rapporto deficit/Pil al di sotto della soglia del 2,9% già fissata come obiettivo per l’anno corrente. «Risorse da usare saggiamente», ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, la cui destinazione necessiterà «un confronto in Parlamento».