Posticipata alle ore 10 l’apertura dello sportello telematico. La decisione dopo le segnalazioni delle imprese e delle associazioni sulle procedure e sui tempi necessari per preparare le istanze

La Regione Calabria posticipa l’apertura dello sportello telematico per accedere ai contributi previsti dall’avviso pubblico “Caro Carburante per le imprese di trasporto su strada”. La piattaforma sarà accessibile dalle ore 10 del 18 novembre 2026, anziché nella data inizialmente prevista. La decisione è stata assunta dall’Amministrazione regionale dopo le richieste avanzate dalle imprese e dalle associazioni di categoria del settore dell’autotrasporto, che hanno evidenziato alcune criticità legate alla complessità della documentazione richiesta e ai tempi necessari per predisporre correttamente le istanze.

Tra le segnalazioni recepite dalla Regione anche quella di Fedralog, rappresentata da Mario Pansini, che ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con la Regione Calabria e Fincalabra per individuare possibili semplificazioni degli adempimenti e agevolare l'accesso ai contributi. Ulteriori osservazioni sono emerse durante le interlocuzioni con l'associazione “Manifestazione di interesse Umanità e Società – Dipartimento Trasporti e Imprese”, in raccordo con il tavolo tecnico promosso da Astra – Associazione Trasporti.

Il differimento, spiega la Regione, consentirà agli operatori economici e ai professionisti incaricati di disporre di più tempo per esaminare la documentazione e preparare le domande, favorendo così la più ampia partecipazione possibile alla misura. La piattaforma resterà operativa fino alla pubblicazione della comunicazione di chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse disponibili. Rimangono invece invariate tutte le altre disposizioni dell'Avviso pubblico, approvato con Ddg n. 18546 del 30 ottobre 2026, compresi gli allegati e la documentazione operativa.

La Regione sottolinea che il rinvio è il risultato del confronto con le rappresentanze del comparto, con l'obiettivo di rendere concretamente accessibile la misura al maggior numero possibile di imprese. Tutta la documentazione è consultabile sul portale istituzionale Calabria Europa.