Una presa di posizione senza precedenti per il tessuto produttivo della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Nella sede della Camera di Commercio reggina, le tre principali organizzazioni di categoria dell'artigianato e della piccola impresa — Casartigiani, Cna e Confartigianato — si sono sedute allo stesso tavolo per lanciare un grido d'allarme e proclamare ufficialmente lo stato di mobilitazione e di agitazione dell'intero comparto.

Alla presenza dei vertici territoriali — Demetrio Battaglia per Confartigianato, Alessandro Laganà per Cna Area Metropolitana e Giovanni Misitano per CasArtigiani — le tre sigle rappresentative di un bacino di circa 45mila imprese attive sul territorio reggino hanno tracciato un quadro economico drammatico, contrassegnato dall'impennata dei costi energetici, dai record negativi sui prezzi dei carburanti, dalla stretta creditizia e dal peso della fiscalità locale. Una convergenza unitaria non a scopo di contrapposizione politica – ripetono a più riprese i protagonisti - ma volta a rivendicare «dignità, interventi strutturali nazionali e risposte concrete dalle istituzioni locali».

Battaglia: «Artigianato abbandonato a se stesso. Pronti ad azioni forti»

A sviscerare le ragioni della protesta e ad annunciare lo stato di agitazione è stato Demetrio Battaglia. Nel suo intervento iniziale ha messo a nudo la condizione di solitudine in cui versano gli artigiani reggini, costretti ad alzare la saracinesca ogni mattina senza la rete di tutele sociali di cui godono altri settori produttivi.

«Il settore dell'artigianato in questo momento si sente ed è di fatto abbandonato a se stesso, probabilmente perché è un settore che tutte le mattine deve aprire la saracinesca senza avere tutte le tutele sociali che nello Stato sono state create nel tempo, ma che non hanno mai pienamente coinvolto l'artigianato. Annunciamo uno stato di mobilitazione e di agitazione del settore che comporterà incontri con le imprese e ascolto delle esigenze. Alla fine tireremo le somme e potremo assumere iniziative molto più incisive: spesso si dimentica che quando si blocca l'artigianato si blocca l'intera società».

Battaglia ha quindi puntato l'indice contro quella che definisce una vera e propria «tassa occulta» che penalizza le imprese calabresi: il costo del credito. Secondo i dati ufficiali di giugno 2026, i tassi d'interesse bancari in Calabria hanno raggiunto il 7%, ossia due punti percentuali in più rispetto alla media nazionale.

«Il pagamento di grandi tassi di interesse comporta una difficoltà quotidiana per l'impresa. Il mancato accesso al credito può comportare, e in tanti casi comporta, il rivolgersi al mercato parallelo illegale che è il mercato usuraio, in un tessuto già fragile dove c'è una forte presenza della criminalità organizzata».

Sul fronte dei sostegni regionali, Battaglia ha ridimensionato l'annuncio relativo allo sblocco di 2,2 milioni di euro per il Fondo dell'Artigianato da parte della Regione Calabria: «si tratta infatti di somme che andranno soltanto a coprire le domande già presentate nel 2024 e fino a giugno 2025, senza stanziare nuove risorse fresche». Infine, l'esponente di Confartigianato ha richiamato le amministrazioni locali sul tema delle infrastrutture e delle aree produttive: «Reggio vuole essere una città turistica e siamo d'accordo, ma vuole essere anche una città produttiva? L'unica area industriale è Gioia Tauro, che è vecchia, superata e non tagliata per le micro-imprese. Le amministrazioni comunali non possono limitarsi a individuare aree generiche: devono individuare le aree, infrastrutturarle con reti materiali e immateriali di ultima generazione, espropriarle e cederle alle imprese a costi giusti. Ci sarebbe da discutere anche sull'utilizzo dell'ex Fiera di Pentimele per i giovani artigiani».

Laganà: la stangata energetica e l'appello al sindaco Cannizzaro per un Tavolo permanente

L'analisi di dettaglio sui numeri del caro energia e sui costi di gestione è stata illustrata da Alessandro Laganà in rappresentanza della Cna Area Metropolitana di Reggio Calabria. Basandosi sulle elaborazioni del Centro Studi Cna Nazionale, Laganà ha mostrato come tra marzo e fine settembre 2026 il caro energia abbia determinato un aggravio complessivo sulle famiglie e imprese italiane stimato in 16,5 miliardi di euro, di cui quasi 5 miliardi concentrati nel solo mese di settembre.

«Quando tre organizzazioni così rappresentative scelgono di unire le proprie forze – ha rimarcato Laganà - le richieste del mondo produttivo acquistano un peso che le istituzioni non possono sottovalutare. Il nostro obiettivo non è alimentare contrapposizioni, ma costruire soluzioni. La maggior parte delle nostre piccole imprese sta assorbendo direttamente gli aumenti: il caro energia è diventato un problema di sviluppo economico».

Laganà si è poi soffermato sull'incidenza dei tributi e delle tariffe comunali (Tari, Imu sugli immobili produttivi, canoni di occupazione del suolo pubblico), rivolgendosi direttamente alla nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro: «La situazione finanziaria e tributaria del Comune di Reggio non nasce oggi, è il risultato di problematiche accumulate nel tempo. Sappiamo che la nuova amministrazione eredita un quadro complesso, con circa 300 milioni di euro di entrate tributarie pregresse ancora da incassare. Ma chi paga le tasse regolarmente non può essere il soggetto su cui scaricare le difficoltà finanziarie dell'ente. Al sindaco Francesco Cannizzaro e alla giunta chiediamo un confronto concreto: istituire un Tavolo tecnico permanente tra Comune e le tre associazioni per la fiscalità locale, le tariffe Tari e la semplificazione amministrativa, e per essere coinvolti prima di assumere decisioni».

Infine, richiamando la posizione congiunta già espressa dalle tre confederazioni nazionali sulla Legge di Bilancio 2027, Laganà ha ribadito che «occorrono interventi strutturali» come la revisione degli oneri generali di sistema e incentivi reali per l'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili accessibili alle micro-imprese.

Misitano spinge per la Riforma della Legge Quadro

L'intervento conclusivo di Giovanni Misitano ha spostato l'attenzione sulla riforma della Legge Quadro sull'Artigianato, testo normativo risalente al 1985 e ormai inadeguato rispetto alle trasformazioni digitali e organizzative del mercato moderno.

«Per oltre 40 anni il mondo dell'artigianato italiano ha operato all'interno di una legge pensata per un'economia che oggi non esiste più. Una riforma non era soltanto necessaria, era indispensabile. Riconosciamo al Governo di aver avviato un percorso che va nella giusta direzione con lo schema preliminare di accordo».

Misitano ha poi espresso un giudizio favorevole su alcuni aspetti dello schema governativo elaborato dal Ministero relativamente all'introduzione della figura del Maestro Artigiano e della Bottega Scuola, fondamentali per il passaggio generazionale delle competenze; alla possibilità per il responsabile tecnico di essere un collaboratore; all'estensione della qualifica artigiana fino a tre unità locali anche fuori della circoscrizione camerale; e infine per la velocizzazione del passaggio delle pratiche dall'Albo Artigiani tramite la Comunicazione Unica.

Tuttavia, Misitano ha evidenziato con forza la necessità di vigilare sulle norme attuative: «È fondamentale mantenere la massima attenzione sul principio che nell'impresa artigiana il lavoro debba continuare ad avere un ruolo preminente rispetto al capitale. La flessibilità sulla maggioranza delle quote non deve trasformare la qualifica artigiana in un semplice involucro giuridico di comodo. Inoltre, il riconoscimento del Maestro Artigiano deve essere accompagnato da risorse economiche dedicate e dal coinvolgimento attivo delle associazioni. Il punto centrale è garantire le stesse opportunità a chi decide di aprire un'impresa a Reggio Calabria così come a Milano».