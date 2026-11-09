Cresce la spesa per consumi energetici delle imprese. Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio energia di Confcommercio, nel terzo trimestre del 2026 gli aumenti stimati solo per l’energia elettrica hanno raggiunto i 3,8 miliardi di euro. Si tratta di un incremento del 46,2% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 66,4% rispetto al trimestre precedente, con un impatto considerevole sui bilanci aziendali.

Le categorie più colpite: bar, hotel e grande distribuzione

La stangata si traduce in una bolletta media mensile complessiva che sfiora i 29.700 euro per le imprese del terziario. L'impatto dei rincari sull'elettricità si distribuisce in modo particolarmente gravoso su specifici settori.

I bar registrano l'aumento più drastico, con bollette elettriche impennate del 133%. Gli alberghi subiscono un incremento dei costi elettrici del 68%. I centri commerciali evidenziano un aumento del 67%.

Non va meglio sul versante del gas naturale, dove la spesa complessiva del terziario nel terzo trimestre si è attestata a 788 milioni di euro, segnando un +72,7% su base annua. In questo comparto, la bolletta media mensile ha superato gli 11.000 euro, registrando un aumento del 66,9% rispetto al 2025.

Fiammata sui mercati internazionali: gas e petrolio ai massimi dell'anno

All'origine dell'emergenza vi è la forte accelerazione dei prezzi sui mercati energetici internazionali, che a inizio novembre 2026 hanno toccato i massimi annuali. Il gas (TTF di Amsterdam) è schizzato a 96,3 euro/MWh, pari a un aumento del 173,4% su base annua. Il costo dell’elettricità in Italia è arrivato 280 euro/MWh, crescendo del 143%. Il petrolio Brent ha superato la soglia dei 100 dollari al barile, registrando a ottobre un incremento tendenziale annuo del 69,4%.

Con l’inverno ormai alle porte e nessuna notizia di allentamento delle pressioni internazionali, questo scenario rischia di compromettere ulteriormente i margini operativi delle aziende, in un contesto macroeconomico già indebolito da una crescita fiacca e da consumi ancora incerti.

Le proposte di Confcommercio

Di fronte a questa situazione, Confcommercio sollecita interventi urgenti e strutturali. L'organizzazione valuta positivamente le misure per gli investimenti energetici inserite nel disegno di legge di Bilancio come la proroga e il riordino delle detrazioni per la riqualificazione energetica e i sostegni alle micro, piccole e medie imprese non energivore per rinnovabili ed efficienza. Servono però, come richiesto anche da Confindustria, provvedimenti ad impatto immediato.

In particolare, Confcommercio propone di destinare il maggior gettito Irap a carico delle imprese del comparto energetico alla riduzione degli oneri generali di sistema. L’organizzazione chiede di introdurre al più presto il tetto al prezzo del gas annunciato dal Governo e atteso nel prossimo decreto Bollette. Il price cap a 58,9 euro/MWh potrebbe consentire un abbattimento delle bollette fino al 10%.

Tuttavia, come evidenziato nella nota di Confcommercio, i tetti di prezzo rappresentano strumenti gestionali d'emergenza che non possono sostituire gli interventi strutturali

L'obiettivo fondamentale resta la riduzione del divario dei costi energetici tra l'Italia e i principali Paesi europei, intervenendo sul meccanismo di formazione dei prezzi dell'elettricità e riducendone la dipendenza dalle quotazioni del gas.

Solo con interventi strutturali e di lungo termine, sostiene Confcommercio, sarà possibile salvaguardare la tenuta competitiva del terziario e contenere le ripercussioni sull'intero sistema economico nazionale.