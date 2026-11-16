L’obiettivo è favorire gli spostamenti durante le festività e nei periodi di maggiore affluenza quando l'aumento della domanda si accompagna spesso a un significativo incremento dei prezzi dei biglietti

Tariffe agevolate sui collegamenti ferroviari e aerei per gli studenti e i disoccupati calabresi fuori sede, con particolare attenzione agli Under 35. È la proposta del Coordinamento giovani Uil Calabria e di UilTrasporti Calabria per favorire gli spostamenti da e verso la Calabria durante le festività e nei periodi di maggiore affluenza quando l'aumento della domanda si accompagna spesso a un significativo incremento dei prezzi dei biglietti ferroviari e aerei.

L'obiettivo, è scritto in una nota, «è coinvolgere la Regione Calabria affinché si faccia promotrice di un confronto con Trenitalia e con le compagnie aeree che operano sul territorio, per individuare soluzioni concrete attraverso convenzioni, tariffe dedicate o forme di compartecipazione al costo dei biglietti. Mantenendo la possibilità di valutare l'estensione di tali agevolazioni anche a giovani lavoratori calabresi a basso reddito. L'auspicio è che la proposta possa trovare accoglimento già a partire dalle prossime festività natalizie, prevedendo agevolazioni sia per il viaggio di rientro in Calabria sia per quello di ritorno nelle città di provenienza».

«Non chiediamo privilegi - spiegano il Coordinamento giovani Uil e UilTrasporti Calabria - ma pari opportunità. Non è accettabile che si debba rinunciare a tornare dalla propria famiglia perché il costo di un treno o di un aereo è troppo elevato. Il diritto allo studio non si esaurisce nelle aule universitarie, ma comprende anche la possibilità di muoversi, di mantenere i propri legami familiari e di non sentirsi penalizzati dalla distanza. Non possiamo chiedere ai giovani di mantenere vivo il legame con la Calabria e poi rendere economicamente difficile persino il loro ritorno a casa. Una terra che vuole investire sul proprio futuro deve cominciare anche da qui», si legge ancora nella nota.