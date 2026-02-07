Almeno sei anni, è questa la richiesta inoltrata da Confcommercio di Calabria, Sicilia e Sardegna. La missiva inviata anche ai tre presidenti di Regione. Tra le altre misure si chiede l’attivazione di un fondo di garanzia statale

L’associazione di categoria Confcommercio di Calabria, Sicilia e Sardegna hanno oggi trasmesso una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro del Turismo Daniela Santanché e ai tre presidenti di Regione al fine di chiedere interventi tempestivi per consentire alle imprese commerciali e balneari colpite dall’eccezionale ondata di maltempo delle scorse settimane di riprendere al più presto le attività economiche.

La missiva fa seguito ad un incontro avuto nei giorni scorsi dalle associazioni di categoria con la ministra del Turismo e i presidenti di Regione di Calabria, Sicilia e Sardegna per esaminare congiuntamente le azioni da intraprendere per sostenere le attività produttive.

Il documento è il frutto di un lavoro condiviso dalle associazioni delle tre regioni, in particolare, Sib Confcommercio. Nello specifico, si chiede che si dia seguito «con apposito provvedimento straordinario da parte del Governo» alle proposte avanzate dai presidenti di Regione nel corso del confronto con la ministra del Turismo, avvenuto mercoledì 4 febbraio.

Le proposte, condivise dalle associazioni di categoria riguardano, nello specifico, la messa a disposizione del sistema delle imprese «di un apposito fondo di garanzia per consentire l’accesso al credito, necessario per la ricostruzione e la realizzazione di interventi straordinari di manutenzione sulle imprese “turistiche” costiere».

Inoltre, si chiede lo «snellimento di procedure amministrative, anche attraverso lo strumento della “comunicazione degli interventi” per il ripristino delle parti strutturali “colpite” dal ciclone». E, infine, il «differimento pluriennale, nelle tre regioni, dei titoli concessori demaniali marittimi (almeno 6 anni), con apposita norma legata allo stato di emergenza».