Condoni edilizi in manovra. La maggioranza ci riprova. Il Governo punta a sanare gli abusi e a chiudere le pratiche pendenti nei Comuni. Sono otto gli emendamenti alla manovra finanziaria presentati da Fratelli d’Italia e Forza Italia.

La maggioranza ha deciso di andare spedita per chiudere il dossier casa entro fine legislatura. La linea definita nel corso dei vertici di governo punta a "levare dal limbo persone e case", fornendo risposte certe a milioni di cittadini con situazioni pendenti. La premier, Giorgia Meloni, ha però riconosciuto la necessità di “spiegare bene" gli interventi previsti, nell'ottica di sanare ciò che è possibile senza concedere spazio a nuove edizioni di abusivismo selvaggio. E per non dare adito a polemiche politiche sugli obiettivi del provvedimento. Ma le opposizioni, in coro, dicono no alle sanatorie.

Lo sblocco delle pratiche arretrate

Uno dei pilastri fondamentali dell'intervento riguarda la massa di pratiche pregresse rimaste incagliate nei Comuni italiani nel corso degli ultimi quattro decenni. Gli emendamenti proposti da Fratelli d'Italia - con una serie di formulazioni tra cui quella a prima firma del deputato Massimo Milani - introducono l'obbligo per le amministrazioni locali di ultimare le istruttorie e rilasciare i titoli abilitativi in sanatoria relativi ai tre storici condoni nazionali (1985, 1994 e 2003) entro un termine perentorio, fissato al 30 giugno 2027.

La misura mira a superare le incertezze amministrative che hanno lasciato al palo decine di migliaia di pratiche. E a velocizzare la definizione dei fascicoli arretrati, lasciando comunque intatti i divieti e le esclusioni per i fabbricati realizzati in aree soggette a rischio sismico, idrogeologico o con vincoli ambientali e paesaggistici. Qualora la norma non dovesse trovare spazio finale nel testo della manovra finanziaria, fonti di Governo indicano che potrebbe essere recuperata all'interno del quadro degli interventi attivati con il Piano Casa.

Il "caso Campania" e l'estensione del condono 2003 su scala nazionale

Un secondo fronte di rilievo riguarda la riapertura dei termini del condono edilizio del 2003 (varato all'epoca dal governo Berlusconi II). La questione nasce da un contenzioso storico legato alla Regione Campania, dove l'allora giunta guidata da Antonio Bassolino disapplicò la norma nazionale, lasciando bloccate - secondo le stime di FdI - circa 50.000 posizioni. Come sottolineato dal deputato Giovanni Donzelli e dalla capogruppo in Commissione Bilancio Ylenia Lucaselli, la proposta intende risarcire i cittadini che all'epoca avevano già versato i contributi stabiliti senza poter completare la procedura. Tuttavia, poiché la normativa non può essere formulata su misura per un singolo territorio, la bozza di emendamento mira a estendere la riapertura del condono del 2003 a livello nazionale. I paletti restano comunque rigidi: la regolarizzazione riguarderà esclusivamente le opere ultimate entro il 31 marzo 2003, escludendo categoricamente qualsiasi intervento successivo.

La sanatoria per le difformità minori

La terza direttrice affronta il capitolo delle cosiddette lievi difformità o "piccoli abusi" non strutturali. La proposta non configura una nuova sanatoria autonoma per nuove volumetrie o ecomostri, ma prevede la possibilità di sanare discrepanze tra lo stato di fatto e i titoli catastali o edilizi originari. Rientrano in questo ambito modifiche interne come lo spostamento di tramezzi o l'ampliamento delle metrature dei servizi igienici. Variazioni nelle prospettive e nelle dimensioni delle finestre e la realizzazione di portici, tettoie, balconi, logge. E interventi di manutenzione straordinaria privi di incremento di superficie o volumetria complessiva.

Il quadro delle semplificazioni

Sul piano tecnico ed economico, la proposta a firma Milani introduce rilevanti semplificazioni procedurali. La verifica di conformità urbanistica non sarà più richiesta al momento della realizzazione dell'opera, ma unicamente all'atto di presentazione dell'istanza di sanatoria, accompagnata da una sanzione minima di 3.000 euro.

L'estensione delle tolleranze edilizie consentirà la regolarizzazione delle difformità previe oblazioni fisse da 1.032 euro.

Si stabiliscono infine importi minimi pari a 2.500 euro per i permessi di costruire in sanatoria, 2.068 euro per le Scia in assenza di titolo e 1.032 euro nei casi in cui sussista la doppia conformità.

L'obiettivo dichiarato è duplice: consentire ai Comuni di fare cassa e snellire il lavoro burocratico, e permettere ai proprietari di regolarizzare l'immobile prima di immetterlo sul mercato immobiliare per la compravendita.

Le proposte di Forza Italia: barriere architettoniche e crediti d'imposta per gli anziani

All'interno del pacchetto di modifiche presentato da Forza Italia, la discussione sulle difformità edilizie si intreccia con le politiche sociali e di assistenza alla popolazione anziana. Gli azzurri hanno proposto un margine di tolleranza costruttiva fino al 5% sui parametri edilizi fondamentali (altezza, distacchi, cubatura e superficie coperta) per i lavori di adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche effettuati nelle abitazioni di grandi anziani (ultraottantenni), persone non autosufficienti e soggetti con disabilità grave. A supporto di tali interventi, l'emendamento introduce un credito d'imposta Irpef su due scaglioni di aliquota. Il 50% per le spese documentate sostenute dai grandi anziani. Il 75% per gli interventi a favore di anziani non autosufficienti o persone con disabilità grave. La misura prevede un tetto massimo di spesa fissato a 10 milioni di euro all'anno per il triennio 2027-2029, con copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Lo scontro politico: la maggioranza difende le norme, le opposizioni annunciano battaglia

L'inserimento dei condoni nella manovra ha scatenato forti polemiche politiche. Netta e unanime è la bocciatura arrivata dai partiti di opposizione, pronti a dare battaglia durante l'esame del testo in Aula. Per Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato, si tratta di "un maxi condono utile solo a raschiare il barile delle poche risorse disponibili".

La capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, ha parlato di "ricetta più vecchia del mondo fatta di favori per pochi", mentre Sandro Ruotolo (PD) ha sottolineato come la norma "premi chi ha saccheggiato il territorio e mortificato chi ha rispettato le regole".

Duri anche i giudizi di Angelo Bonelli (AVS), che reputa la misura "un ennesimo schiaffo ai cittadini onesti che hanno pagato mutui e sacrifici per rispettare la legge", e del Movimento 5 Stelle, con la capogruppo Gabriella Di Girolamo e il deputato Agostino Santillo che accusano il governo di fomentare “l'illegalità".

Dai banchi della maggioranza giungono però rassicurazioni. Il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha ribadito che "non si tratta di sanare ecomostri", ma di "dare certezza a famiglie che da 10, 20 o 30 anni attendono una risposta dai Comuni".

Sulla stessa linea il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI), che ha definito il provvedimento "una norma di civiltà urbanistica che non incide sulle cubature né sul rispetto dell'ambiente".

Il calendario dei lavori parlamentari prevede che le pronunce sull'ammissibilità degli emendamenti arrivino entro lunedì 23 novembre, mentre la selezione dei testi “segnalati” destinati al voto finale scadrà il 25 novembre.