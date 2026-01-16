Si è svolta ieri, nella storica sede nazionale di Roma in via Colonna Antonina, la prima riunione della Direzione e della Giunta del nuovo corso della Confederazione della Piccola e Media Industria Privata Italiana, che coincide con l’avvio del secondo mandato di Cristian Camisa alla presidenza.

Nel corso dei lavori, la Giunta ha eletto vicepresidente Francesco Napoli, già protagonista del precedente mandato al fianco del presidente Camisa.

Nel suo intervento, il presidente ha espresso apprezzamento per il contributo offerto da Napoli negli anni passati, sottolineando come la nuova fase della Confederazione richieda un impegno ancora più intenso, fondato su responsabilità, rigore e visione strategica. Camisa ha inoltre ricordato che nel 2026 la Confederazione celebrerà gli 80 anni dalla fondazione, un traguardo significativo che conferma il ruolo centrale dell’organizzazione nello sviluppo e nella tutela della piccola e media industria privata italiana.

«Ringrazio il presidente Cristian Camisa e i colleghi della Giunta per la fiducia accordatami – ha dichiarato Francesco Napoli –. Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con la volontà di lavorare con impegno e rigore per sostenere il nuovo corso della Confederazione e rafforzare ulteriormente il ruolo della piccola e media industria privata italiana nel sistema produttivo del Paese».