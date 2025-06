L’intitolazione dello spazio antistante la Camera di Commercio di Cosenza in Largo dell’Economia attribuisce una identità all’area in cui sorge l’edificio che ospita gli uffici dell’ente, costruito alla fine degli anni trenta e recentemente dichiarato di interesse storico ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

Iniziative per la Festa della Repubblica

Nella giornata della Festa della Repubblica la cerimonia con il presidente Klaus Algieri, il sindaco Franz Caruso e la viceprefetto Rosa Correale che hanno scoperto la targa alla presenza di imprenditori e rappresentanti di corpi intermedi e associazioni datoriali. Nella mattinata il Palazzo dell’Economia aveva aperto le porte ai ragazzi degli istituti scolastici cittadini Da Vinci-Nitti, Marconi-Guarasci e Mancini-Tommasi-Todaro, aderenti al progetto Mentor Talk, pensato per avvicinare i giovani al tessuto imprenditoriale locale con la prospettiva di aprire un dialogo tra le sfere della domanda e dell’offerta in una fase in cui faticano ad incontrarsi.

L'area prospiciente il palazzo della Camera di Commercio di Cosenza da spazio anonimo è diventato Largo dell'Economia. L'intitolazione a margine di una giornata densa di iniziative organizzate dall'ente camerale in occasione della Festa della Repubblica.

Visita guidata

Gli studenti hanno visitato i nuovi spazi della biblioteca, del museo metrico e della elaioteca. Poi hanno partecipato ad una seduta del Parlamento delle Imprese: «Perché serve l’ascolto delle nuove generazioni – ha sottolineato Klaus Algieri - per capire quali sono le loro aspirazioni e per cercare di essere per loro una guida nella realizzazione dei loro progetti. Questa attenzione è un modo per forgiare gli imprenditori del futuro – ha aggiunto – Lo sentiamo come un obbligo. E però bisogna anche dire che i ragazzi hanno già le idee abbastanza chiare sui percorsi che intendono intraprendere. Il nostro compito è quello di affiancarli, stimolarli. E di prenderli per mano nella formazione. Perché oggi per affermarsi occorrono le competenze. In ogni settore produttivo».

La più antica d’Italia

Il presidente ha ricordato inoltre l’importanza storica della Camera di Commercio di Cosenza «non solo per il valore dell’edificio in cui siamo ospitati – ha detto - ma anche per le circostanze della fondazione dell’ente; in Italia questi istituti sono stati fondati dopo l’Unità del Regno nel 1864. Le nostri origini invece risalgono al 1812, per volontà di Carolina Bonaparte». L’ente si prepara all’importante appuntamento della Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all'estero, evento realizzato dalla Camera di Commercio di Cosenza e da Assocamerestero con il contributo di Unioncamere ed il supporto di Promos Italia. E che si svolgerà dal 21 al 23 giugno: «Una iniziativa che rilancia l’immagine della città a livello globale – ha commentato il sindaco Franz caruso - Un’azione straordinaria che giunge a valle di un percorso punteggiato di eventi di notevole spessore con ospiti di prestigio. La sinergia istituzionale tra il Comune e l’Ente camerale produce effetti significativi con benefiche ricadute sul territorio».