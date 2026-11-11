Gli attacchi informatici che hanno colpito infrastrutture e personalità pubbliche avrebbero l'obiettivo comune di diffondere allarme e danneggiare le istituzioni. È la valutazione data dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L’ondata di attacchi che si è registrata negli ultimi giorni, oggi con le minacce e gli allarmi bomba nelle scuole, è l’apice di un fenomeno in costante aumento.

Una strategia del caos, questa l’idea di alcuni governi, alimentata dall’utilizzo dell’IA per fini di guerra ibrida. Dietro questi attacchi si celerebbero organizzazioni più o meno legate ad interessi nazionali.

La difesa dagli attacchi ha un costo

Le minacce cyber in Italia sono in continua crescita, con un forte aumento degli incidenti e con pesanti ripercussioni sulle aziende. Secondo la ricerca dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano, nel 2025 oltre un terzo delle grandi imprese italiane (il 34%) ha subito attacchi cyber che hanno comportato costi significativi di ripristino e il 3% ha avuto anche un impatto sull’operatività.

In questo scenario, il mercato italiano della cybersecurity ha raggiunto nel 2025 un valore di 2,78 miliardi di euro, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente.

L’espansione è stata trainata dalla Pubblica amministrazione (+28%), seguita da banche e assicurazioni (+22%) e logistica e trasporti (+18%).

Tra le componenti della spesa, la quota di servizi si conferma predominante, con una velocità di crescita superiore alla media, dopo aver sorpassato le soluzioni tecnologiche già nel 2024. In particolare, dice sempre lo studio, crescono i servizi gestiti. In un mercato caratterizzato da una cronica carenza di competenze specialistiche e minacce in costante mutazione, l’esternalizzazione della sicurezza operativa è determinante per garantire la continuità del business. L’Osservatorio del Politecnico di Milano evidenzia ancora che gli investimenti si concentrano su network and infrastructure security e su endpoint security. Ma è in forte ascesa l’interesse verso il testing & vulnerability management, a indicare la volontà di identificare proattivamente le vulnerabilità prima che possano rappresentare un rischio concreto. L’uso dell’IA da parte degli attaccanti complica un quadro già di per sé molto complesso.

Quanto costa la cybersicurezza nazionale

In questi giorni non sono mancate le polemiche e c’è chi, tra gli stessi esperti del settore, ha puntato il dito sulla carenza di professionalità in grado di rinforzare i ranghi dei difensori. In contingente di cui dispone l’Agenzia conta poche decine di operatori.

Quest’anno il budget a disposizione dell’Autorità per la cybersicurezza nazionale ammonta a 124 milioni di euro, 15 in più rispetto allo scorso anno. Lo dice la Relazione annuale dell'Acn al Parlamento. Nel 2027 la somma salirà a 135 milioni e nel 2028 lo stanziamento previsto ha la stessa entità. Questi fondi vengono utilizzati, per legge, per proteggere le infrastrutture digitali del Paese, per gestire le emergenze informatiche e sviluppare l'autonomia tecnologica nazionale. Questi i numeri ufficiali. C’è poi tutta l’attività legata al comparto militare e all’intelligence.

Gli attacchi in Italia nel 2026

Una ricerca del Centro studi Comtel rileva che nei primi nove mesi del 2026 l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha rilevato 3.271 attacchi informatici. Nel 2025 ne erano stati registrati in tutto 2.729.

Nel 2025 l'Acn aveva evidenziato la crescita del 38% degli eventi malevoli intercettati dal CSIRT Italia rispetto all'anno precedente, a fronte di un aumento più contenuto degli incidenti con impatto confermato (+7%).

Gli obiettivi degli attacchi

Tra gli obiettivi, oltre ai dati, gli impianti industriali e sanitari, reti elettriche e sistemi di trasporto, con conseguenze dirette sulla continuità dei servizi e sulla sicurezza delle persone e la pubblica amministrazione che rappresenta il 32% di tutte le violazioni registrate.

Il tema è stato al centro del G7 tenutosi questo inizio settimana a Parigi. Il coordinamento degli sforzi per la difesa comune dalle minacce informatiche sarà discusso dai ministri degli Esteri dell'Ue in un vertice in programma a Bruxelles il 16 novembre prossimo.

Il focus di Enisa

L'Enisa, l’Agenzia europea per la sicurezza informatica, ha reso noto che il livello di minacce informatiche per i Paesi dell’Unione “rimane significativo” e che “permangono delle sfide” aperte che riguardano non solo “i modelli di intelligenza artificiale di frontiera” oggi in fase sperimentale o di sviluppo. Ma anche “lacune operative” e “la necessità di una tempestiva condivisione delle informazioni” tra governi e agenzie nazionale di cybersicurezza.

La carenza di personale specializzato

L’83% delle grandi imprese italiane presidia stabilmente il rischio cyber. Tuttavia, in questo ambito si conferma la grave carenza di talenti, che oggi interessa quasi 9 grandi organizzazioni su 10 in Italia. Il rischio è che, all’aumentare della complessità, si manifestino criticità nella capacità di operare e di contrastare le attività malevole e gli attacchi lanciati contro le aziende.