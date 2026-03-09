Roma si prepara ad accogliere la prima tappa della presentazione itinerante di “Dalla Crisi alla Rinascita: Le PMI e l’Energia nel Nuovo Miracolo Economico”, il nuovo libro di Francesco Napoli, vicepresidente nazionale di Confapi e presidente di Confapi Calabria. L’evento si terrà presso la sede dell’Inail, punto di riferimento istituzionale per la tutela del lavoro e la promozione della sicurezza nel sistema produttivo italiano.



Ad aprire l’incontro domani 10 marzo alle ore 15 sarà il presidente dell’Inail Fabrizio D’Ascenzo, mentre il presidente di Confapi Cristian Camisa, recentemente riconfermato alla guida della Confederazione, porterà la voce delle piccole e medie imprese italiane, cuore dell’economia nazionale e protagoniste delle sfide della transizione energetica e della competitività internazionale.



Il volume di Francesco Napoli propone una riflessione sul ruolo strategico delle PMI nel rilancio economico del Paese, mettendo al centro temi cruciali come energia, burocrazia, accesso al credito e stabilità delle regole. Un’analisi che parte dall’esperienza concreta dell’impresa e guarda alla possibilità di una nuova stagione di crescita per l’Italia.



Alla tavola rotonda interverranno Paolo Naccarato, già senatore della Repubblica e autore dell’introduzione del libro, Leonardo Donato, editore di Fortune Italia e autore della prefazione, e il sostituto procuratore generale di Catanzaro Marisa Manzini, che nel volume firma il contributo dedicato al rapporto tra credito e legalità.



Le conclusioni saranno affidate al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra e al presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Rosario De Luca, insieme all’autore.