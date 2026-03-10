L’inizitiva dell’Ente previdenziale degli psicologi liberi professionisti per venire incontro ai propri iscritti che hanno avuto a che fare con gli eventi metereologici straordinari di gennaio e febbraio scorsi

Il Consiglio di amministrazione dell'Enpap, Ente previdenziale degli psicologi liberi professionisti, ha deliberato un bando per sostenere gli iscritti che hanno subito le conseguenze degli eventi meteorologici che, a partire dal 26 gennaio 2026, hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia.

L'iniziativa, recita una nota della Cassa, "sostenuta da una dotazione finanziaria di 200.000 euro, consentirà agli associati che abbiano riportato danni allo studio, o all'abitazione di residenza di coprire fino al 75% delle perdite documentate, con un tetto massimo di 10.000 euro". La presentazione delle domande dovrà avvenire in modalità telematica, attraverso l'area riservata del sito dell'Enpap entro il 30 aprile, e l'assegnazione dei contributi avverrà tramite graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal bando.