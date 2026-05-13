A Lamezia un evento internazionale che vede al centro la cooperazione tra Italia e Grecia: due giorni in cui verrà offerta alle Pmi e agli attori del territorio una visione attualizzata allo scenario globale

La rotta per la trasformazione digitale e sostenibile delle PMI mediterranee passa da Lamezia Terme. Il 14 e 15 maggio 2026, Unioncamere Calabria ospita un evento internazionale di riferimento per la digitalizzazione e la cooperazione transfrontaliera tra Italia e Grecia, nell’ambito del progetto Interreg "Companies4Tomorrow" (C4T).

Il progetto, finanziato dal Programma Grecia-Italia 2021-2027 con oltre 1,5 milioni di euro, punta a colmare il gap digitale del bacino del Mediterraneo attraverso una stretta sinergia tra il mondo della ricerca e le esigenze reali delle imprese. Il modello C4T, sviluppato dal partenariato del progetto e con la collaborazione delle imprese aderenti, permette di accedere a strumenti di digitalizzazione basati su tre direttrici fondamentali:

smart: utilizzo di tecnologie avanzate come AI, Blockchain e Cybersecurity;

social: massima attenzione ai criteri ESG (ambientali, sociali e di governance);

economic: garantire redditività e crescita finanziaria a lungo termine attraverso l'innovazione.

Il programma della due giorni prevede quattro sessioni in cui verrà offerta alle imprese ed agli attori del territorio una visione attualizzata allo scenario globale con un focus sulle reali potenzialità legate alla digitalizzazione.

La prima sessione del 14 maggio, moderata dal segretario generale di Unioncamere Calabria, Erminia Giorno, si apre con i saluti istituzionali del presidente Pietro Alfredo Falbo e di Antonio Montuoro, assessore della Regione Calabria in materia di valorizzazione del capitale umano ed innovazione nel lavoro pubblico, legalità e sicurezza, valorizzazione dei beni confiscati, cooperazione internazionale ed ambiente.

Seguono due sessioni tecniche: la prima è finalizzata a fornire a imprese, operatori del mondo della ricerca ed associazioni di categorie una panoramica sulle tematiche di Impresa4.0, con la relazione del prof. Spiros Sirmakessis, Università del Peloponneso e Lead Partner del progetto Interreg C4T. L’analisi delle prospettive della cooperazione territoriale 2028-2033 saranno invece affidate al coordinatore del segretariato congiunto del Programma Grecia-Italia, Gianfranco Gadaleta. Seguiranno gli interventi di Nicola Mayerà del Dipartimento Asset Strategici, Attrazione degli Investimenti e Saperi della Regione Calabria, con focus sulle potenzialità e l’attrattività regionale attraverso l’ecosistema dell’innovazione, e di Takis Papapodoulos, assessore alle attività produttive della Regione della Grecia Occidentale, con la relazione sulle buone pratiche realizzate attraverso il sistema Digi-West (https://digiwest-pde.gr/).

La seconda sessione tecnica prevede, invece, un confronto diretto tra gli imprenditori di Calabria, Basilicata e Puglia, le tre Università calabresi (Magna Grecia, Unical e la Mediterranea), le associazioni di categoria ed i colleghi greci al fine di rafforzare e canalizzare il legame tra imprese e mondo della ricerca. Nell’intervento della communication officer del Programma, Maristella Mantuano, saranno presentate le opportunità per i giovani under 30 nel mondo della cooperazione territoriale, oltre ai prossimi step nello storytelling di progetto. Elena Giannopoulou, project officer di C4T, infine, si occuperà di aspetti legati all’implementazione del progetto. Concluderà Michela Cariglia, con un focus sugli strumenti di coprogettazione, in rappresentanza di Unioncamere Calabria.

La sessione pomeridiana sarà invece dedicata ai lavori tecnici dei partner per monitorare lo sviluppo del C4T-Hub e delle piattaforme di formazione adattiva per le PMI.

La seconda giornata (15 maggio) sarà dedicata a visite di studio finalizzate ad aumentare la consapevolezza del livello raggiungibile con l’adozione di pratiche digitali specifiche presso due eccellenze del territorio:

Callipo Conserve Alimentari (Maierato): focus su filiera digitale, controllo qualità automatizzato e logistica e-commerce;

Smart Factory Unical (Cosenza): visita ai laboratori Industry 4.0 dell’Università della Calabria per approfondire i modelli di trasferimento tecnologico tra accademia e impresa.

Il partenariato del progetto C4T unisce l'Università del Peloponneso (Lead Partner), la Regione della Grecia Occidentale, la Camera di Commercio di Zante, Unioncamere Calabria, la Camera di Commercio di Foggia e la Camera di Commercio della Basilicata. Il progetto propone una metodologia innovativa che mette le imprese al centro e le dota di strumenti che si basano sulle loro richieste ed esigenze articolate su tre pilastri: smart (attraverso l’uso di tecnologie ICT avanzate come AI, Blockchain, Cybersecurity); sociale (con attenzione mirata ai criteri ESG: ambientali, sociali e di governance); ed economico (perché la crescita finanziaria e la redditività siano a lungo termine). C4T, quindi, va oltre la semplice promozione dell'adozione tecnologica: promuove una visione consapevole guidata dalle esigenze aziendali e dalla dimostrazione del potenziale di competitività sostenibile derivante dall'adozione digitale all'interno delle imprese. Questa visione utilizza gli strumenti finanziari disponibili e individua quelli realmente necessari in diversi contesti, dall'agricoltura sociale all'agricoltura rigenerativa, passando per la manifattura e la blue economy.