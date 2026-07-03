Le recenti acquisizioni di emittenti locali rilanciano il valore strategico dell'informazione di prossimità. Un settore che torna ad attrarre investitori ma che ha ancora bisogno di politiche di sostegno per garantire pluralismo e democrazia

Dopo Telenorba e altre importanti operazioni che hanno interessato il mondo dell’emittenza locale, anche Telefriuli cambia proprietà. È l’ennesimo segnale di un mercato in fermento, che torna a guardare con interesse alle televisioni del territorio, considerate un settore destinato a un inesorabile declino.

Non è soltanto una questione economica. Dietro queste acquisizioni c’è la consapevolezza che l’informazione di prossimità rappresenta un patrimonio unico. Le televisioni locali sono quelle che raccontano i territori, danno voce ai piccoli comuni, alle aree interne, alle imprese, alle associazioni e ai cittadini. Sono loro a portare la grande politica nazionale nelle piazze, nei borghi e nelle periferie, spiegando come le decisioni del Governo, del Parlamento e delle Regioni incidano concretamente sulla vita quotidiana delle persone.

In un’epoca dominata dalle grandi piattaforme digitali e da un’informazione sempre più globale, cresce il bisogno di un giornalismo vicino alle comunità, capace di interpretarne problemi, aspettative e potenzialità. È proprio questa capacità di costruire un rapporto di fiducia con il pubblico che rende oggi le emittenti locali nuovamente competitive e appetibili per gli investitori.

Ma il rinnovato interesse del mercato non è sufficiente a garantire il futuro del settore. L’emittenza locale continua a fare i conti con costi elevati, risorse pubblicitarie limitate e una concorrenza sempre più aggressiva. Per questo è fondamentale che il Governo continui a sostenere un comparto che svolge una funzione essenziale per il pluralismo dell’informazione e per la vita democratica del Paese.

Non si tratta di finanziare semplicemente delle imprese editoriali, ma di tutelare un presidio di libertà. Dove esiste un’informazione locale libera, professionale e radicata nel territorio, cresce la partecipazione dei cittadini e si rafforza il legame tra istituzioni e comunità. Dove, invece, queste voci si spengono, interi territori rischiano di diventare invisibili.

Le recenti operazioni societarie dimostrano che l’emittenza locale non appartiene al passato. Al contrario, rappresenta una risorsa strategica per il futuro dell’Italia, un Paese che continua a vivere attraverso le sue città, le sue province e i suoi mille borghi. Per questo va valorizzata e sostenuta, affinché possa continuare a raccontare, con libertà e competenza, la vera voce dei territori.