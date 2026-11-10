L'incontro promosso dal sindacato nazionale e calabrese si è concentrato sul tema della pressione fiscale e della qualità dei servizi sul territorio. Le proposte in campo: taglio dell'addizionale regionale Irpef e la creazione di una zona parallela alla Zes rivolta ai lavoratori

Un confronto ad ampio raggio sulla fiscalità territoriale, sulla tenuta dei salari e sulla qualità dei servizi pubblici in una regione caratterizzata dal reddito medio più basso d'Italia e da annose fragilità strutturali. Questi i temi al centro dell’incontro svolto questa mattina a Reggio, nei locali della Sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria, e promosso da Uil e Uil Calabria che hanno scelto anche un titolo evocativo – “Ora basta! Meno pressione fiscale sui salari, più risorse per una sanità efficiente” – per dare vita ad un dibattito che ha visto tra i partecipanti il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, i sindaci di Reggio e Rende, rispettivamente Francesco Cannizzaro e Sandro Principe, insieme a Vincenzo Carrieri, docente di Scienza delle Finanze all'Università della Calabria.

Bombardieri: «Manovra? Bisogna cambiare su scuola e pensioni»

Il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, ha richiamato la necessità di apportare correttivi alla manovra finanziaria: «Stiamo chiedendo delle modifiche alla manovra che ha fatto delle scelte importanti per quello che ci riguarda. Richieste fatte da noi, sulla detassazione e altri elementi contrattuali, ma bisogna cambiare la norma sulla scuola e la norma sulle pensioni». Entrando nel merito delle richieste sindacali, Bombardieri ha precisato: «Sulla scuola bisogna eliminare assolutamente qualsiasi taglio. Sulle pensioni bisogna prendere quei soldi che dovrebbero essere utilizzati a gennaio per rivalutare le pensioni; dare risposte alle donne, attraverso 'Opzione donna' e dare una pensione di garanzia ai giovani. È il lavoro che noi facciamo a livello nazionale pensiamo debba essere fatto su tutti i territori regionali. Ecco perché oggi siamo in Calabria». Sostenendo che «c'è un peso eccessivo della tassazione locale sui salari di lavoratori dipendenti e di pensionati», il segretario nazionale ha riaffermato la missione prioritaria dell'organizzazione: «Il ruolo di un sindacato è quello di occuparsi di salari e di recupero dell'inflazione. Lo abbiamo fatto con il governo quando abbiamo rivendicato la riduzione del cuneo fiscale. Lo abbiamo fatto quando abbiamo rivendicato la detassazione degli aumenti contrattuali. Lo facciamo chiedendo la rivalutazione delle pensioni. Lo facciamo con le parti sociali se riusciremo fra qualche ora a sottoscrivere un accordo importante che riscrive il sistema delle relazioni industriali, che dà certezza agli aumenti contrattuali anche in vigenza di contratto, quando aumenta l'inflazione».

Senese: «Meno poesia della restanza, più concretezza»

La segretaria generale della UIL Calabria, Mariaelena Senese, ha illustrato il senso e gli obiettivi dell'iniziativa regionale: «”Ora basta”, che può suonare molto come una protesta, ma in realtà è una domanda di giustizia, di equità, di responsabilità perché dietro la pressione fiscale, c'è una questione di giustizia sociale importante».

In tal senso Senese ha evidenziato l'impatto specifico del prelievo fiscale sulle famiglie calabresi, affermando che «il problema in Calabria non è solo quanto si paga di tasse, ma il fatto che quel prelievo fiscale incide su un reddito pro capite molto al di sotto della media nazionale». Per arginare l'emigrazione giovanile e dare impulso al potere d'acquisto, la segretaria ha formulato una proposta indirizzata alle istituzioni: «Quello che invece noi chiederemo per quanto riguarda la pressione fiscale è una zona fiscale protetta dell'area Mezzogiorno, una sorta di zona parallela alla Zes. L'abbattimento dell'Irpef è un abbattimento ovviamente regressivo che possa veramente incidere in maniera importante su quel netto in busta paga». Sintetizzando la posizione del sindacato e senza tanti fronzoli, la segretaria calabrese della Uil ha concluso con una laconica esortazione: «Meno poesia della restanza, più concretezza».

Occhiuto: «In un Paese che cresce deve esserci corresponsabilità»

Dal canto suo, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si è soffermato sulla dinamica retributiva e sull'attrattività del territorio: «C'è un problema di salari ed è evidente anche in ragione del fatto che c'è un'inflazione che sta crescendo più di quello che era immaginabile, non solo in Italia, ma in tutta Europa, e all'interno della questione dei salari c'è il tema poi dei salari per i più giovani. Purtroppo sono quelli meno pagati anche in una regione come la Calabria che dovrebbe investire sulle intelligenze, sulla creatività dei giovani invece di farli andare via. E io credo che sia necessario che tutti ne prendano coscienza non solo nei luoghi della politica, ma anche nei luoghi dell'impresa... Nel senso che vedo che ci sono tante aziende che per esempio nel settore turistico ancora non fanno gli investimenti necessari nella qualità del personale, scegliendo magari i giovani preparati che sappiano parlare le lingue, perché i giovani preparati che sanno parlare le lingue giustamente vogliono essere pagati bene».

Rispetto alle sollecitazioni sugli incentivi fiscali, il presidente ha evidenziato l'impatto decisivo delle semplificazioni burocratiche: «Sì, io credo che però ancor più importante dei vantaggi fiscali che pure sono utili per favorire lo sviluppo dell'impresa sia semplificare ancora di più. La ZES è stata una straordinaria occasione di sviluppo territoriale perché ha consentito alle imprese di avere le autorizzazioni per realizzare i propri investimenti in tempi certi».

Occhiuto ha infine richiamato una responsabilizzazione collettiva dei diversi attori sociali ed economici: «In Calabria c'è la cultura, diciamo, della delega delle proprie responsabilità agli altri, ma in un paese che cresce c'è una corresponsabilità, cioè ciascuno è responsabile nella sua attività. Cioè in Calabria, come nel Mezzogiorno, chi fa impresa quando assume dei giovani ha delle facilitazioni, ha degli sgravi e questo dovrebbe indurre a pagare di più questi giovani. A volte avviene esattamente il contrario e quindi questo appartiene, credo, alla responsabilità di chi fa impresa».

Cannizzaro: «Calabria è cambiata dentro e fuori i confini regionali»

Ha portato il saluto dell’amministrazione comunale il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che aveva già ricevuto a Palazzo la delegazione nazionale della Uil con Bombardieri in testa.

Il primo cittadino dopo i ringraziamenti di rito, ha rivendicato l'operato del governo anche regionale, parlando della «narrazione di una Calabria che è cambiata fuori dai confini regionali, una narrazione però fatta di fatti, di infrastrutture che si realizzano, di una vicinanza anche se vogliamo fiscale a quelle che sono le medie e piccole imprese lo si deve ad un'azione di governo regionale che sinergicamente con il governo nazionale è riuscito a mettere in campo». Con riferimento alla gestione del servizio sanitario regionale, richiamato anche nel titolo del convegno della Uil, Cannizzaro ha affermato: «Mi pare che qualcosa sia cambiato, anzi molto, è cambiato anche sul settore della sanità perché stiamo uscendo da un pantano e la strada è quella giusta». Un giudizio, il suo, che richiama le risorse previste a livello nazionale: «A parlare sono i dati, tutti gli indicatori danno un governo che su questo ha stanziato più agevolazioni e più accessi al credito possibile», con uno stanziamento di «più 456 milioni di euro annui a favore del personale per l'assunzione del personale della sanità, con misure stanziali che daranno la possibilità anche alle regioni di poter assumere».

Carrieri: «Serve una riforma importante del nostro sistema fiscale dell'Irpef»

L'inquadramento scientifico ed economico è stato tracciato da Vincenzo Carrieri, docente di Scienza delle Finanze all'Università della Calabria, il quale ha analizzato la sostenibilità delle coperture per lo stato sociale: «Se ci muoviamo nel perimetro che attualmente utilizziamo per finanziare buona parte delle prestazioni di welfare, la risposta sembrerebbe no. Se invece immaginiamo modi alternativi, spostando un po' di questa pressione fiscale su chi oggettivamente la sta sostenendo di meno, sui capitali, sulle rendite, sui patrimoni, è chiaro che si può pensare di sostenerla».

Il docente ha evidenziato il rovescio della medaglia, e quindi la delicatezza dell'equilibrio da ricercare: «A patto però, e questa è la grande sfida – ha aggiunto - di non scoraggiare tramite un aumento della pressione fiscale i capitali o evitare che ci sia una fuga di capitali», ribadendo l'opportunità di una revisione complessiva del prelievo. «Quello che servirebbe a noi è sicuramente una riforma importante del nostro sistema fiscale dell'Irpef che è chiaramente snaturata rispetto a come era stata concepita».

Principe: «Una riforma fiscale seria rispetta il principio di progressività»

Sandro Principe, sindaco di Rende, ha indirizzato il suo intervento analizzando l'andamento storico delle retribuzioni in Italia, ridando lustro alla tanto vituperata “prima Repubblica”: «I salari sono fermi a più di 20 anni fa. Oggi i salari sono molto bassi, non crescono e nella UE l'Italia è il fanalino di coda». Esprimendo riserve sull'efficacia di interventi limitati alla sola leva fiscale locale, per via dei ridotti trasferimenti statali ai comuni del sud, Principe ha sostenuto che «il problema della fiscalità è un problema generale, quindi l'Italia aspetta ancora una riforma fiscale seria che rispetti la Costituzione con il principio di progressività». Il primo cittadino ha criticato anche gli effetti distributivi delle misure di tassazione sostitutiva.