A Roma, davanti il Dipartimento della Funzione Pubblica, in Piazza Vidoni, un altro flash mob. Stipendi insufficienti e diritti negati. Gli Lsu/Lpu rappresentano circa il 90% della forza lavoro nei comuni calabresi. Non è concepibile che questi lavoratori siano costretti a operare con stipendi bassissimi e senza il riconoscimento dei contributi previdenziali per gli anni lavorativi antecedenti alla stabilizzazione. Una condizione che, oltre a ledere i diritti individuali, rischia di compromettere la prospettiva pensionistica di migliaia di lavoratori. La richiesta sarà quella di sollecitare il Governo, per l’approvazione definitiva del Disegno di Legge n. 539 presentato in data 03/02/2023, dal senatore Gasparri, (disposizioni in materia di riconoscimento del diritto alla pensione ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità) da incardinare in commissione lavoro, per il riconoscimento dei contributi previdenziali.

«Ricordiamo – rimarca il coordinamento - che gli ex LPU/LSU (lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità) sono dipendenti comunali in più di 360 comuni della Calabria. Circa 4500, oramai diventati il 90% della forza lavoro, con funzioni e servizi anche superiori di qualifica ma con stipendi nella gran parte dei casi, sotto i 1000 euro. Già perché nei comuni calabresi, ci sono dipendenti comunali ancora con orario part-time da 14 a 26 ore settimanali che guadagnano meno di 700 euro al mese. Una ingiustizia sociale e lavorativa, mortificante, tenendo presente che oltre a questo danno economico, anche la beffa. Per i primi 15 anni, di attività, questi lavoratori hanno lavorato senza il riconoscimento dei contributi previdenziali, un vero e proprio lavoro nero, legalizzato dallo stato che li farà diventare i prossimi poveri della P.A.

Oggi parte un percorso di sensibilizzazione - dicono Romolo Cozza, Giulio Pignataro, Oreste Valente, Giovanni Conforti, Giovanni Muto e Gino Pettinato del coordinamento dei lavoratori ex Lsu/Lpu della Calabria - per una situazione di povertà insostenibile, ossia quella in cui migliaia di lavoratori si ritroveranno andando in pensione, dopo aver lavorato per quasi 30 anni ma senza i contributi pensionistici di un normale contratto. Siamo molto preoccupati – continuano - perché presto, con l’andata in quiescenza della stragrande maggioranza di noi, migliaia di famiglie calabresi vedrà sprofondare i propri redditi sotto la soglia di povertà. Per questo vogliamo attirare l’attenzione del Ministero, della Regione Calabria e delle Organizzazioni sindacali e di tutti gli attori istituzionali, confidando nella loro sensibilità, affinché si possano trovare soluzioni che assicurano dignità a chi ha dato tanto per la collettività calabrese, ma dopo tanti anni e sacrifici deve si trova ancora una volta a lottare per la propria dignità.