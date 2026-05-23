Nuova proroga dello sconto sulle accise sui carburanti. C’è l’ok del Consiglio dei ministri per altre due settimane, fino al 6 giugno prossimo. Resta lo sconto di 6,1 centesimi sulla benzina, ma si dimezza quello sul diesel che passa da 24,4 a 12,2 centesimi al litro. Il Governo ha esteso il credito di imposta per l’autotrasporto e per l’agricoltura. C’è lo sconto sui fertilizzanti, che nelle ultime settimane hanno registrato aumenti superiori al 60%. Costo dell’operazione 430 milioni. Il taglio dunque ci sarà, ma per questo round non si potrà fare ricorso pieno al meccanismo delle accise mobili viste le anticipazioni dell’extragettito Iva a copertura della spesa finanziata con i precedenti decreti.

Trecento milioni all’autotrasporto fino a giugno

Il nuovo decreto estende al mese di giugno il credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per i maggiori costi di carburante sostenuti da marzo scorso: 300 milioni in tutto, comprensivi dei 100 milioni già stanziati nell’ultimo decreto.

Le misure a favore degli agricoltori

È stato ampliato il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’agricoltura con una dotazione complessiva di 90 milioni, che comprendono i 30 milioni già stanziati in precedenti provvedimenti.

Credito d’imposta per l’acquisto di fertilizzanti

È stato introdotto un credito d’imposta, fino al 30% della spesa sostenuta, per l’acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio, nel limite massimo di 40 milioni.

Il fondo nazionale per il trasporto pubblico

Il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale è stato incrementato di 80 milioni per il finanziamento del rinnovo contrattuale del settore.

La trattativa con gli autotrasportatori

La decisione del Governo è arrivata al termine dell’incontro con le associazioni degli autotrasportatori. La riunione è stata presieduta dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presente il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Le imprese hanno chiesto misure di urgenti di sostegno al settore e tempi più rapidi per i rimborsi della carbon tax, lo sconto di 21 centesimi sulle accise per l’acquisto del gasolio, concessa ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate e di categoria euro 5 o superiore.

Procedura online “veloce” per i rimborsi ai camionisti

Le attese, spesso superiori ai 60 giorni, lamentano gli autotrasportatori, azzerano i benefici dello sconto. Per le domande di compensazione il Governo sta lavorando a un provvedimento che consenta i pagamenti entro 30 giorni. La procedura sarà effettuata solo in via telematica. Palazzo Chigi ha anche assicurato che è allo studio un ulteriore provvedimento che consenta una limitata sospensione dei versamenti relativi ad alcune imposte e contributi. In attesa del decreto attuativo del Governo, le organizzazioni degli autotrasportatori hanno deciso di sospendere lo sciopero di 5 giorni proclamato dal 25 al 29 maggio.