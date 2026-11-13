Più occupati, meno disoccupazione. Ma dietro i numeri positivi si nascondono il crollo delle assunzioni a tempo indeterminato e una quota di cittadini che dipende dai sussidi pubblici molto superiore alla media nazionale. Bene turismo e servizi, rallenta Gioia Tauro

Crescono Pil e lavoro autonomo, ma l'inflazione frena il potere d'acquisto delle famiglie. L'ultimo rapporto della Banca d'Italia sull'economia della Calabria evidenzia per il primo semestre del 2026 una crescita del Pil dell'1,3%, trainata da edilizia col Pnrr, turismo e terziario. A fronte del calo della disoccupazione al 9,1% e dell'aumento dell'occupazione femminile, pesano tuttavia la contrazione dei contratti a tempo indeterminato, la ripresa dell'inflazione al 4,9% e un'elevata incidenza dei sussidi pubblici.

Nel primo semestre del 2026, l’attività economica in Calabria ha mantenuto un ritmo di espansione moderata. Secondo le stime dell’Indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d’Italia, il prodotto interno lordo regionale è cresciuto in termini reali dell’1,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, un dato lievemente superiore sia alla media del Mezzogiorno sia a quella nazionale.

Nei primi nove mesi dell’anno, l'economia della regione è stata sostenuta soprattutto dal dinamismo dei servizi privati non finanziari e dal comparto delle costruzioni. L'edilizia ha beneficiato del completamento degli investimenti legati al Pnrr gestiti dagli enti territoriali. Al contrario, nell’industria in senso stretto si sono osservati segnali di attenuazione della crescita, in particolare nel comparto alimentare. Il quadro generale resta comunque esposto ai fattori d'incertezza dovuti alle tensioni inflazionistiche sui costi energetici riaccese dal conflitto in Medio Oriente.

Mercato del lavoro: occupazione in aumento, ma trainata dagli autonomi

Sul fronte dell'occupazione, la Rilevazione sulle forze di lavoro dell'Istat registra nel primo semestre 2026 un incremento degli occupati dell’1,6% (pari a circa 9.000 unità in più) rispetto alla prima metà del 2025. L'aumento, pur risultando meno intenso rispetto al +5,0% dello scorso anno, ha superato la media italiana (+0,6%) e del Mezzogiorno (+0,9%).

Il tasso di occupazione è salito al 47,4% (dal 46,5% del primo semestre 2025), agevolato anche da un lieve calo della popolazione in età lavorativa (-0,6%), mantenendo comunque un divario di 15,6 punti percentuali rispetto alla media nazionale. Il tasso di disoccupazione si è ridotto di oltre due punti percentuali, scendendo al 9,1% (a fronte del 5,6% italiano). Il tasso di attività è rimasto stabile al 52,3% (rispetto al 66,9% nazionale). L'aumento dell'occupazione si è concentrato principalmente tra le donne, portando alla riduzione del divario di genere a 22,2 punti percentuali (17 punti la media nazionale).

L'analisi di Bankitalia sottolinea che l'incremento degli occupati è stato sostenuto dal lavoro autonomo, a fronte di una contrazione del lavoro alle dipendenze.

Frenano le assunzioni stabili: aumentano i contratti a termine

I dati dell’Osservatorio Inps sul lavoro subordinato privato relativi al primo quadrimestre del 2026 mostrano una flessione delle attivazioni nette del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. La contrazione ha interessato prevalentemente le posizioni a tempo indeterminato, ridottesi di quasi un terzo a causa del minor numero di trasformazioni contrattuali, mentre sono cresciuti i contratti a termine. La contrazione dei nuovi contratti si è concentrata specialmente nei settori dell'industria e delle costruzioni.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, nei primi sei mesi del 2026 le ore di cassa Integrazione autorizzate sono scese del 10,4% (a circa 2,4 milioni). Sono diminuite le ore di cassa integrazione straordinaria e dei Fondi di solidarietà, mentre sono aumentate le autorizzazioni per cassa integrazione ordinaria e in deroga. Le domande di sussidio NASpI nei primi cinque mesi dell'anno sono state circa 19.000, in con un aumento del 3,0% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Inflazione e consumi: il carovita erode i redditi familiari

Il reddito disponibile lordo delle famiglie a valori correnti è cresciuto del 3,0% nel primo semestre del 2026. Tuttavia, in termini reali, il guadagno si è ridotto all’0,7% a causa della ripresa dell'inflazione.

A partire da marzo, l'indice dei prezzi al consumo (NIC) in Calabria è tornato ad accelerare dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente, raggiungendo a settembre il 4,9% (rispetto al 2,1% di dicembre 2025 e al 4,2% registrato a livello nazionale). Oltre la metà dell'incremento dei prezzi è da attribuire ai rincari dei trasporti e carburanti e alle spese per abitazione e utenze (bollette di elettricità e gas).

Nonostante l'erosione del potere d'acquisto, la spesa delle famiglie è cresciuta dell’1,3% nel primo semestre (rispetto all'1,1% italiano). Un impulso marcato è arrivato dal settore automobilistico: nei primi nove mesi dell'anno le immatricolazioni di autovetture sono aumentate del 12,9% (+8,6% in Italia), incentivate dai contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.

Misure di sostegno al reddito: incidenza strutturalmente elevata

Le misure pubbliche a tutela delle fasce fragili si confermano rilevanti nel tessuto socio-economico calabrese.

L’assegno di inclusione è stato erogato nel primo semestre 2026 a 58.600 nuclei familiari (quasi 143.000 persone), pari al 7,8% della popolazione regionale (a fronte del 3,1% nazionale), in aumento dal 7,5% dello scorso anno. Il supporto per la formazione e il lavoro ha raggiunto 19.300 beneficiari, pari al 2,0% della popolazione tra i 18 e i 59 anni (0,4% la media nazionale). Tra gennaio e luglio 2026 hanno beneficiato dell’assegno unico universale oltre 201.000 famiglie e circa 328.000 figli, con un importo medio mensile erogato pari a 325 euro per famiglia (rispetto ai 279 euro della media nazionale).

I settori chiave: terziario e servizi in crescita, rallenta Gioia Tauro

L'andamento dell'economia regionale rispecchia il buon momento del terziario e dei servizi. Flussi turistici e traffico aeroportuale sono ulteriormente cresciuti, spinti dalla componente estera. Le compravendite di immobili hanno continuato a registrarsi in espansione con ritmi più intensi rispetto alla media nazionale. Le movimentazioni di container nel porto di Gioia Tauro hanno mantenuto un segno positivo, sebbene con un'intensità minore rispetto allo scorso anno. La situazione reddituale delle aziende calabresi resta complessivamente positiva e con buoni livelli di liquidità, pur in presenza di margini di profitto compressi dai costi energetici.