Record di occupati in Ue, ma a due velocità. Alcuni Paesi trainano, altri restano indietro. Il nostro è tra questi, con bassa partecipazione e un forte gap di genere che limita crescita economica e sostenibilità sociale

Nel 2025 il mercato del lavoro europeo segna un punto di svolta. Secondo i dati diffusi da Eurostat, il tasso di occupazione nella fascia 20-64 anni ha raggiunto il 76,1%, pari a 197,7 milioni di persone. È il livello più alto mai registrato dall’inizio delle serie storiche nel 2009.

Un segnale chiaro: nonostante le tensioni geopolitiche, l’incertezza energetica e i timori di rallentamento economico, il sistema produttivo europeo continua a generare lavoro. Il dato cresce di 0,3 punti percentuali rispetto al 2024 e di 0,8 punti rispetto al 2023, confermando una traiettoria di consolidamento.

Europa a due velocità

Dietro il record complessivo si nasconde però una geografia profondamente disomogenea. In cima alla classifica troviamo economie piccole ma altamente dinamiche: Malta (83,6%), Paesi Bassi (83,4%), Repubblica Ceca (82,9%).

All’estremo opposto, invece, si collocano Paesi strutturalmente più fragili sul piano occupazionale: Grecia (71,0%), Romania (69,0%), Italia (67,6%).

Il dato italiano è quello che pesa di più politicamente ed economicamente: non solo è tra i più bassi dell’Unione, ma riflette un problema cronico di partecipazione al lavoro che incide direttamente su crescita, sostenibilità del debito e tenuta del welfare.

Il vero nodo: il lavoro femminile

Se il quadro generale mostra segnali positivi, è nella lettura per genere che emergono le criticità più profonde. Nel 2025: occupazione maschile UE: 80,9%, occupazione femminile UE: 71,3%

Il divario medio è di 9,6 punti percentuali, ma in alcuni Paesi diventa strutturale. Ancora una volta, l’Italia si distingue negativamente con un gap di 19,1 punti, tra i più alti in Europa.

Per comprendere la portata del problema basta confrontare:

Italia: occupazione femminile al 58%

Estonia: 81,4%

Svezia: 79,8%

Non si tratta solo di numeri. È un tema di modello economico. Dove lavorano più donne, cresce il PIL potenziale, aumenta la base contributiva e migliora la resilienza sociale.

Un segnale macroeconomico da leggere con cautela

Il record occupazionale europeo arriva in una fase delicata. L’Europa si muove tra: rischio recessione legato ai costi energetici; pressioni sui conti pubblici; necessità di aumentare la spesa per difesa e transizione industriale.

In questo contesto, un’occupazione alta rappresenta un cuscinetto macroeconomico fondamentale, ma non basta. La qualità del lavoro, la produttività e la distribuzione territoriale restano variabili decisive.

Italia: il ritardo che pesa sul futuro

Il dato italiano non è solo statistica: è una questione strategica. Un tasso di occupazione al 67,6% significa bmeno crescita potenziale; maggiore pressione fiscale su chi lavora; minore capacità di affrontare shock economici. E soprattutto evidenzia un doppio limite: bassa partecipazione al lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno; ritardo strutturale nell’occupazione femminile

La linea di fondo

L’Europa nel 2025 dimostra di saper creare lavoro anche in un contesto complesso. Ma il dato medio nasconde fratture profonde. La vera sfida, ora, non è solo occupare di più, ma occupare meglio e includere di più. Per l’Italia, il messaggio è netto: senza un salto deciso su partecipazione e lavoro femminile, il divario con il resto d’Europa non solo resterà, ma rischia di allargarsi.