Salute, istruzione, mobilità, sviluppo locale i quattro punti cardinali della Strategia Nazionale per le Aree Interne. In Calabria sono sette quelle individuate, destinatarie di finanziamenti e di agevolazioni per compensare gli svantaggi logistici ed economici derivanti dal decentramento e dalla carenza di infrastrutture. Scigliano, comune capofila dell’area Reventino-Savuto, agglomerato di 14 comuni per un totale di circa ventimila abitanti, ha ospitato uno dei roadshow promossi da Fincalabra e dalla Regione per illustrare i risultati raggiunti e disegnare l’orizzonte delle nuove iniziative da mettere in campo per rendere sempre più incisivi gli interventi pensati per consolidare l’attrattività di questi luoghi.

I benefici dell’investimento

L’incontro, ospitato nella sala conferenze della Scuola Monacelli della frazione Calvini, moderato da Armando Acri, si è aperto con il saluto del sindaco di Scigliano, Raffaele Pane, e con le relazioni tecnico-introduttive di Anna Prenestini, dirigente del settore regionale aree interne, comunità rurali e minoranze linguistiche, e di Maria Teresa Morano, responsabile di Azione del Por Calabria Fesr Fse Plus 2021-2027. Programmati complessivamente in questo distretto 35 interventi per un investimento pari a poco meno di 13 milioni di euro. Risorse impiegate, tra l’altro, per l’acquisto di mezzi d’opera polivalenti da impiegare nel mantenimento della percorribilità in sicurezza della rete viaria e per agevolare il dispiegamento locale del piano di protezione civile. E ancora, per realizzare gli accessi ai due hub ferroviari di interscambio di Scigliano e Carlopoli al servizio delle stazioni collocate lungo la linea Cosenza-Catanzaro di prossima ultimazione e che contribuirà a far uscire dall’isolamento i due paesi e gli altri centri abitati dell’area Reventino-Savuto.

Assistenza alle persone fragili

Attivati inoltre, in sinergia con il Distretto Cosenza-Savuto dell’Azienda Sanitaria, guidato da Sisto Milito, una serie di percorsi nell’ambito della tutela della salute orientati sia alla formazione di operatori caregiver per sostenere i processi di domiciliarizzazione dell’assistenza, sia alla diffusione della telemedicina, per evitare che le fasce deboli, in particolare gli anziani, siano costretti a lasciare le proprie abitazioni per trasferirsi in residenze medicalizzate e case di riposo. «Anche così si contrasta lo spopolamento» ha commentato il presidente di Assogal Calabria, Francesco Esposito, tra i promotori di questo specifico progetto. Nutrita la partecipazione di amministratori locali. Sono tra gli altri intervenuti i sindaci di Soveria Mannelli, Michele Chiodo; di Panettieri, Salvatore Parrotta; di Parenti, Donatella Deposito. I dati relativi alle ricadute degli investimenti compiuti, sono stati illustrati, per Fincalabra, da Emilia Adriana Mazzei.

Gallo: «Opportunità stimolanti per i giovani»

Le conclusioni dell’appuntamento sono state tratte dall’assessore regionale all’agricoltura e ai trasporti Gianluca Gallo: «Con le risorse messe a disposizione, sosteniamo i comuni calabresi più predisposti al rischio spopolamento nella concreta possibilità di creare crescita attraverso il rafforzamento di attività territoriali o l’avvio di nuove imprese – ha affermato - Crediamo che oggi ci siano migliori occasioni per trattenere giovani che possono trovare qui opportunità di lavoro e nuovi stimoli. Raccontiamo – ha insistito il rappresentante del governo regionale – la nuova ambizione di essere accoglienti, attraverso l’offerta di un turismo lento, sostenibile, ambientale, ed offrendo maggiori servizi alla persona. Vogliamo dare stimoli di resilienza a chi eroicamente ha deciso di vivere in queste aree, che sono aree fortemente dinamiche».

Il prossimo appuntamento del roadshow tra le aree interne è previsto per giovedì 19 novembre alle ore 18 al Centro visite Cupone di Camigliatello Silano, con un focus su Sila e Presila crotonese e cosentina.