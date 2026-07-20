Al via il nuovo schema di convenzione con banche e intermediari finanziari. Avrà tre anni di validità, fino al 30 aprile 2029. Ecco tutte le novità

L'Inps ha introdotto un nuovo schema di convenzione valido dal 2026 al 2029 per regolamentare i prestiti con cessione del quinto della pensione. Queste modifiche puntano a una digitalizzazione completa dei processi, obbligando banche e intermediari a gestire online ogni fase, inclusi i rinnovi e le estinzioni anticipate. Per aumentare la sicurezza, sono stati adottati metodi di verifica dell'identità più moderni, come l'utilizzo di codici otp o la conferma degli importi dei ratei ricevuti. L'ente previdenziale monitorerà costantemente il rispetto della privacy e della trasparenza da parte degli istituti finanziari aderenti. Infine, l'accordo definisce i costi di gestione che le società devono corrispondere all'Istituto per ogni operazione di trattenuta effettuata. Queste novità mirano a rendere il sistema di finanziamento per i pensionati più semplice, lineare e protetto.

Le novità in arrivo

Il panorama del credito, anche quello ai pensionati, sta attraversando una fase di profonda trasformazione tecnica e burocratica. Con la pubblicazione del messaggio numero 2308 dell’8 luglio 2026, l’Inps ha ufficialmente inaugurato un nuovo corso per i prestiti estinguibili mediante trattenuta diretta sulla pensione, comunemente noti come "cessione del quinto". Questo aggiornamento non è un semplice aggiustamento procedurale, ma rappresenta il pilastro di un nuovo schema di convenzione tra l’Istituto e il sistema bancario-finanziario, destinato a regolare il mercato per il prossimo triennio.

Un quadro normativo triennale per la stabilità del credito

Il nuovo assetto operativo ha una validità temporale ben definita: è entrato in vigore retroattivamente (rispetto alla data del messaggio) a partire dal 1° maggio 2026 e resterà valido fino al 30 aprile 2029. La scelta di un orizzonte triennale risponde alla necessità di offrire stabilità sia ai cittadini che agli operatori economici.

L’obiettivo primario dell’Inps è quello di garantire una gestione dei finanziamenti che sia, al contempo, più semplice, lineare e sicura. In un contesto economico dove l’accesso al credito per le fasce senior della popolazione rappresenta un ammortizzatore sociale fondamentale, la "linearità" promessa dall’Istituto si traduce in una riduzione degli intoppi burocratici che storicamente hanno appesantito queste operazioni.

La transizione digitale

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma riguarda l'accelerazione decisa verso la transizione digitale. L’Inps ha deciso di utilizzare esclusivamente canali telematici dedicati per operazioni critiche come l’estinzione anticipata o la modifica dei contratti in corso. Questa dematerializzazione totale dei processi non riguarda solo la fase di chiusura del rapporto, ma investe anche il cosiddetto “rinnovo esterno”. Con questo termine ci si riferisce alla pratica, comune tra i consumatori, di cambiare società finanziaria per ottenere condizioni più vantaggiose.

Da oggi, tale passaggio viene gestito interamente online, seguendo standard rigorosi per quanto concerne l’indicazione dei flussi di pagamento. L’eliminazione del supporto cartaceo o di procedure analogiche mira a ridurre i tempi di attesa e, soprattutto, a minimizzare il rischio di errori umani nella trasmissione dei dati tra gli istituti.

In un’epoca segnata dall’aumento delle truffe informatiche, la protezione dell’identità del pensionato è diventata una priorità assoluta per l’Istituto. Le nuove regole introducono modalità di verifica dell’identità definite "flessibili ed evolute" per la consultazione della quota di pensione cedibile. Oltre alla presentazione del classico documento di riconoscimento, il sistema adotta un ulteriore livello di sicurezza. È previsto infatti l'utilizzo di un codice otp (one-time password) inviato direttamente dall’Inps all’utente.

Questo accorgimento è stato pensato per bilanciare la facilità di accesso alle informazioni con una tutela ferrea della privacy, impedendo a soggetti non autorizzati di accedere a dati sensibili riguardanti la situazione reddituale e previdenziale del cittadino.

Trasparenza e costi di gestione, i nuovi oneri per le finanziarie

L'articolo della convenzione che riguarda i costi e i controlli definisce chiaramente il rapporto economico tra l'Inps e gli intermediari finanziari. Per ogni operazione di trattenuta effettuata, le società finanziarie e le banche aderenti dovranno corrispondere all'Istituto un importo fisso pari a 2,03 euro. Esiste tuttavia una distinzione importante. I soggetti aderenti beneficiano della tariffa agevolata e di una procedura standardizzata. Mentre i soggetti non aderenti dovranno versare un contributo annuo maggiorato, una misura che sembra voler incentivare il sistema bancario a sottoscrivere formalmente gli accordi con l'Inps per garantire uniformità di trattamento ai pensionati.

Per assicurare che queste regole non restino solo su carta, l'Istituto si impegna a effettuare controlli periodici presso gli istituti convenzionati. Tali audit saranno focalizzati sulla verifica del pieno rispetto delle normative sulla sicurezza e, in particolare, sulla riservatezza dei dati trattati.

Come aderire al nuovo schema

L’Istituto ha già predisposto i canali per la regolarizzazione delle posizioni degli intermediari finanziari. Le banche interessate a sottoscrivere il nuovo accordo triennale possono inviare una richiesta formale a un indirizzo email dedicato: convenzioni.cessionequinto@inps.it.