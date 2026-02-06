Tutto pronto per il debutto della Regione Calabria alla prossima edizione della Bit – Borsa Internazionale del Turismo, in programma da martedì 10 a giovedì 12 febbraio presso il quartiere espositivo di Fiera Milano (Rho).

In una delle principali vetrine mondiali del settore turistico, la Calabria si presenta a buyer internazionali e visitatori forte di una stagione 2025 da record e di una strategia di profondo rinnovamento dell’offerta. Un percorso che ha portato la regione a proporsi oggi come destinazione competitiva, attrattiva e fruibile 365 giorni l’anno, con la destagionalizzazione ormai divenuta una realtà consolidata.

L’edizione 2026 della Bit, dedicata ai Travel Makers e fortemente influenzata dal binomio tra tecnologia e sport, anche nell’anno dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina, vedrà la Calabria protagonista con un articolato programma di iniziative. Una narrazione corale che coinvolge persone, imprese e istituzioni, chiamate a raccontare il territorio attraverso punti di vista plurali, autentici e profondamente radicati nelle esperienze locali.

«Quest’anno saremo alla Bit – ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto – non per raccontare quello che eravamo, ma per mostrare quello che siamo diventati: una Calabria Straordinaria che ha smesso di piangersi addosso e ha iniziato a correre. I dati ci danno ragione: il 2025 è stato l’anno dei record e il 2026 sarà quello del consolidamento internazionale. Non siamo più una meta di serie B, ma una destinazione che punta sulla qualità e sull’identità».

Occhiuto ha quindi sottolineato come l’offerta turistica regionale viva ormai tutto l’anno: «Dalla neve della Sila e dell’Aspromonte, che nulla hanno da invidiare alle località alpine, fino ai borghi, anima autentica del Mediterraneo. Investiamo sul turismo lento, sulla Ciclovia dei Parchi, sulla tutela del territorio e sulla depurazione. Oggi investire in Calabria significa scommettere su una regione che ha deciso di essere protagonista del proprio futuro».

Secondo l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, «i dati del 2025 parlano chiaro: una crescita record mai registrata prima. Alla Bit 2026 non portiamo solo numeri, ma un vero modello di sviluppo territoriale integrato».

Calabrese ha ricordato il nuovo avviso pubblico Calabria Attrattiva, pensato per rafforzare l’accoglienza e valorizzare l’identità dei Comuni: «Vogliamo che ogni angolo della regione, dal borgo più interno alla costa più frequentata, sia pronto a offrire un’esperienza d’eccellenza. Continuiamo a investire sul turismo ecosostenibile, perché la qualità della vita è il nostro miglior biglietto da visita per i viaggiatori consapevoli e per i calabresi di ritorno».

«Attraverso il Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale – ha affermato il dirigente generale Roberto Cosentino – raccontiamo una Calabria rinnovata, che supera gli stereotipi e valorizza l’unicità di ogni comunità: dai paesaggi montani agli oltre 800 chilometri di costa, dai borghi al turismo delle radici. Con iniziative come Calabria Attrattiva investiamo in qualità, sostenibilità e accoglienza, rendendo la Calabria una destinazione credibile e duratura per tutto l’anno».