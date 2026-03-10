Incontro istituzionale in Comune e sopralluogo al Porto. La giornata rientra nell’ambito di una serie di trattative politiche e istituzionali finalizzate allo sviluppo di scambi commerciali e alla definizione di accordi di collaborazione

Un importante passo verso il rafforzamento della cooperazione internazionale e la valorizzazione strategica del porto di Gioia Tauro come hub logistico di riferimento nel Mediterraneo. Si è svolto, presso l’aula consiliare del Comune di Gioia Tauro, un significativo incontro istituzionale che ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni italiane e brasiliane. La giornata rientra nell’ambito di una serie di trattative finalizzate allo sviluppo di nuovi scambi commerciali e alla definizione di accordi di collaborazione.

All’incontro, organizzato grazie all’impegno del professor Nicodemo Misiti, che ha promosso e coordinato la presenza della delegazione brasiliana, erano presenti il presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Cirillo, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Paolo Piacenza (collegato in videoconferenza), e l’ambasciatore del Brasile in Italia, Roberto Mosca. Hanno, inoltre, preso parte alla conferenza i rappresentanti di confindustria brasiliana,il sovrintendente João Paulo Tavares Bastos, l’assessore Thiago Morastoni, il presidente di confindustria di Reggio Calabria, Mimmo Vecchio, e i sindaci dell’associazione “Città degli Ulivi”. Particolarmente apprezzata da parte degli ospiti è stata la grande partecipazione istituzionale dei sindaci della Piana, presenza che ha testimoniato unità, attenzione e forte interesse del territorio verso le opportunità di sviluppo e cooperazione internazionale legate al porto di Gioia Tauro.

La visita al porto

Al termine della conferenza, la delegazione, accompagnata dalla giunta comunale, è stata accolta per una visita istituzionale all’interno del terminal portuale di Gioia Tauro. La visita è stata guidata dagli amministratori delegati di MCT, Carmine Crudo e Alberto Casali, che hanno illustrato le principali attività operative e le prospettive di sviluppo dello scalo. Nel corso dell’incontro, i rappresentanti del governo brasiliano e il sindaco Scarcella hanno espresso la volontà di avviare un’intesa tra il porto di Gioia Tauro e il porto di Itajaí, in Brasile, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti commerciali e promuovere lo scambio di prodotti attraverso nuove opportunità di import-export tra i due Paesi.

Il sindaco, Simona Scarcella: «Nuove prospettive di sviluppo e lavoro»

Il sindaco, Simona Scarcella, ha espresso grande soddisfazione per la visita della delegazione e si è detta entusiasta del progetto di collaborazione e crescita per entrambi i porti e relativi territori: «Ha rappresentato un momento di grande valenza istituzionale e politica nel panorama dello sviluppo della programmazione dell'attività portuale di Gioia Tauro. Il territorio brasiliano che è interessato dal porto di Itajaí nella regione di Santa Caterina ha delle prospettive di sviluppo che riguardano il territorio calabrese, in particolare per quanto riguarda l'import-export di vino e di olio. Questa prospettiva è l'unione di intenti che vuole essere realizzata fra tutti i sindaci della piana e l'autorità governativa brasiliana, con il supporto del presidente dell'autorità portuale che ha manifestato la sua disponibilità. Ciò apre nuovi scenari e nuove prospettive di lavoro e di sviluppo occupazionale nel nostro paese».

Una visita che è soltanto l'inizio di un percorso di collaborazione che sarà portato avanti nei prossimi mesi.

«Una delegazione di sindaci andrà in Brasile a visitare il porto di Itajaí – ha comunicato Simona Scarcella -. A breve sottoscriveremo questo accordo di programma, questa intesa che per noi è fondamentale. La presenza anche dell'ambasciatore brasiliano ha voluto evidenziare forte sostegno del governo brasiliano a questa iniziativa. Voglio ringraziare il presidente Cirillo che ha rappresentato le istituzioni calabresi regionali in questo momento così importante».