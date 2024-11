Sarà inaugurato nelle prossime settimane e punta a diventare un riferimento per le aziende e a migliorare l’attrattività della zona. Intanto c’è attesa per il porto turistico

In vista dell'inaugurazione ufficiale in programma nelle prossime settimane, su invito della Lameziaeuropa spa, il sindaco ed il vicesindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro ed Antonello Bevilacqua, insieme agli assessori ed ai consiglieri del Comune di Lamezia Terme, hanno visitato il Centro Servizi per le Imprese sito nell’area industriale ex Sir.

Nel corso della visita il presidente, i consiglieri di amministrazione ed il dirigente della Lameziaeuropa Leopoldo Chieffallo, Enzo Bifano, Annamaria Mancini e Tullio Rispoli hanno evidenziato all’amministrazione Comunale che tale struttura, insieme ad Agriexpo’ in fase di realizzazione, contribuisce a migliorare l’attrattività generale dell’area industriale ex Sir di Lamezia Terme.

Inoltre permette che al suo interno possano essere realizzate strutture ed aule di formazione multimediali, gli spazi operativi destinati alla ricerca e sviluppo tecnologico in cui avranno sede le aziende operanti a livello nazionale del Distretto Matelios Csm Gruppo Rina, Agatos, Ecor International, una proficua contaminazione ed integrazione tra imprese, Enti ed Istituzioni, forze sociali ed associazioni di categoria, giovani, particolarmente importante ed utile in questa fase economica ancora molto difficile e delicata a causa della pandemia Covid.

In attesa del Porto Turistico

Presente alla iniziativa anche Vito Favorito Sciammarella, amministratore delegato di Coipa International gruppo internazionale che ha sviluppato, d’intesa con Lameziaeuropa, il Progetto Waterfront e Porto Turistico Lamezia e che ha ribadito al Sindaco Mascaro ed all’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme il massimo impegno a realizzare l’iniziativa sulla base delle linee guida del Protocollo d’Intesa promosso dalla Regione Calabria e sottoscritto tra settembre e dicembre 2019.

Particolarmente apprezzato dal sindaco Mascaro e da tutti i presenti il video istituzionale di presentazione del Porto Turistico Lamezia realizzato da Coipa International con il supporto professionale del lametino Saverio Guzzo, che, grazie alla collaborazione attivata dalla società con il Commissario Straordinario Daniele Rossi ed il Segretario Generale Bruno Calvetta della Camera di Commercio di Catanzaro, Ente fra i principali azionisti della Lameziaeuropa spa, sarà presentato e veicolato a partire dai prossimi giorni ad Expo Dubai 2020.

Un masterplan dell'area da portare avanti

Il sindaco Paolo Mascaro a conclusione della iniziativa ha evidenziato l’importanza di lavorare tutti insieme sui grandi progetti in itinere compresi nel Masterplan di sviluppo dell’Area Industriale di Lamezia 2021 – 2027 da portare avanti in maniera sinergica e condivisa con la Regione Calabria guidata dal Presidente Roberto Occhiuto e con tutti gli enti territoriali protagonisti dello sviluppo locale.

Iniziative tra le qualii, oltre al Porto Turistico, spiccano i nuovi Studios Televisivi della Film Commission Calabria guidata da Giovanni Minoli ed il Centro di Ricerca Internazionale della Fondazione Dulbecco promosso dal Professore Giuseppe Nisticò che per il Sindaco Mascaro permetteranno alla Città di Lamezia Terme, al suo Comprensorio ed a tutta la Calabria grandi possibilità di crescita economica e sociale per le imprese ed il territorio e nuove e qualificate opportunità occupazionali per i giovani.