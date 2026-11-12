Il futuro di migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore culturale è appeso alle scelte del Governo. Da una parte, oltre 2.500 dipendenti di ALES, società in house del Ministero della Cultura, rischiano il posto di lavoro per la prevista cessazione delle attività entro il 31 dicembre 2027. Dall'altra, 321 lavoratori precari del MiC, di cui ben 270 impiegati in Calabria, attendono risposte sulla scadenza dei loro contratti, fissata al prossimo 24 novembre. Lo denunciano Cgil Calabria, Filcams Cgil Calabria, Fillea Cgil Calabria e Fp Cgil Calabria.

«Due vertenze diverse, un unico problema: l'incertezza occupazionale di chi ogni giorno garantisce la tutela, la valorizzazione e la fruizione del nostro patrimonio culturale – affermano le organizzazioni sindacali -. Ci si può riempire la bocca di turismo, snocciolare dati e numeri sulla crescita del settore, raccontare una Calabria Straordinaria. Ma se chi lavora nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura non ha certezze sul proprio futuro, quella narrazione rischia di trasformarsi nell'ennesima operazione di propaganda».

«Non c'è turismo senza chi lavora. Non può esserci qualità dell'offerta culturale senza investimenti nelle professionalità, nella formazione, nelle infrastrutture e, soprattutto, nella stabilità occupazionale. Non si possono trattare le lavoratrici e i lavoratori come prodotti con una data di scadenza. Il Presidente Occhiuto intervenga immediatamente, assumendo questa vertenza come una priorità per la Calabria. Faccia sentire la voce della nostra regione presso il Ministro Giuli, chiedendo garanzie concrete per la continuità occupazionale, la salvaguardia delle professionalità e la stabilizzazione del personale precario», aggiungono i sindacati.

«Non possiamo permetterci di perdere neanche un posto di lavoro, né di disperdere competenze indispensabili per il futuro del patrimonio culturale calabrese. Anche queste vertenze danno ragione alle mobilitazioni che la Cgil Calabria sta portando avanti, a partire dallo sciopero generale del prossimo 20 novembre. Chiediamo al Governo e alla Regione un cambio di passo nelle politiche per il lavoro e lo sviluppo del Mezzogiorno perché – concludono - il futuro che vogliamo per la Calabria non può continuare a essere una valigia per andare via dalla propria terra».