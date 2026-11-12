I rincari hanno già azzerato i benefici del taglio dell’Irpef. Per 20,1 milioni di famiglie, il 75%, non ci sarà alcun vantaggio. Per 3,5 milioni di nuclei i risparmi potrebbero vale circa 600 euro nell’arco dell’intero anno, 50 euro al mese. E altri 3 milioni di famiglie ne potrebbero risparmiare circa 200 euro,16 euro al mese. Stangata sui pensionati che perderanno in media 350 euro a testa.

Tagli Irpef, più svantaggi che benefici

Più svantaggi che benefici, dunque, tra le pieghe di una manovra da circa 26 miliardi che la stessa Corte dei conti ha definito carica di incertezze. Lo Stato incasserà dieci miliardi di più in tassa in due anni.

I numeri, poco edificanti, arrivano dalla relazione che l’Istat ha presentato in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato per la manovra finanziaria.

La corsa dell'inflazione sta progressivamente annullando l'impatto delle riduzioni dell'Irpef e delle misure di sostegno introdotte dal Governo. La pressione fiscale, complice il mancato adeguamento all’inflazione, sta erodendo in modo strutturale il potere d'acquisto reale dei contribuenti.

Di conseguenza, mentre gli sconti fiscali hanno un effetto temporaneo, l'inflazione agisce con effetti permanenti sui redditi disponibili.

Entrate extra per lo Stato: 10 miliardi in più in due anni

I calcoli dell'Istituto di statistica evidenziano un quadro decisamente più severo rispetto a quello stimato dal Governo nel programma di finanza pubblica alla base della manovra. Il ministero dell'Economia aveva ipotizzato un'inflazione programmata al 2,8% per il 2026, ma il dato acquisito già a ottobre ha raggiunto il 3,4%. I tagli Irpef in manovra, avverte l’Istat, resteranno non indicizzati, cioè non adeguati ai rincari.

Con questa dinamica dei prezzi, il drenaggio fiscale genererà entrate extra per lo Stato pari a 10 miliardi di euro nel biennio, ripartiti in 6,5 miliardi nel 2026 e 3,5 miliardi nel 2027, rispetto ai 7,8 miliardi stimati dal ministero dell’Economia. Inoltre, nel 2026 l’indice dei rincari della spesa delle famiglie si attesterà al +3,3%, prima di scendere al +2,8% nel 2027.

Benefici solo per chi guadagna fino a 20mila euro

Dall'analisi dell'Istat emerge una netta spaccatura nella piramide dei redditi italiani: soltanto le dichiarazioni fino a 20mila euro lordi annui mantengono un saldo positivo tra benefici fiscali ed erosione inflazionistica. A rimanere sulla sponda dei "salvati" è il 47% dei contribuenti Irpef (20,2 milioni su 42,8 milioni complessivi), tutelati principalmente dalla stabilizzazione del taglio al cuneo fiscale. Per il restante 53% dei contribuenti, dice il presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli, il bilancio è sistematicamente in perdita.

I più penalizzati

La fascia tra 20mila e 40mila euro è l'area che subisce l'impatto più duro, poiché sconta a pieno l'effetto del drenaggio senza beneficiare sufficientemente dei nuovi scaglioni. Nella fascia fino a 50mila euro la nuova manovra rimodula l'aliquota del secondo scaglione (33%) estendendola fino a 55mila euro, ma lascia invariata la situazione dei 39,6 milioni di contribuenti che guadagnano fino a 50mila euro (pari al 92,3% del totale).

Stangata sui pensionati

La categoria più fortemente penalizzata è quella dei pensionati, sui quali pesa il freno alla rivalutazione automatica degli assegni. Nel quinquennio 2022-2027, i pensionati registrano una perdita media netta di 350 euro a testa, a fronte di un impatto negativo di soli 50 euro medi per i lavoratori dipendenti. Entrando nel dettaglio della manovra per il 2027, la modifica del sistema di calcolo della perequazione colpirà 3,5 milioni di pensionati, che riceveranno in media 510 euro lordi all'anno in meno rispetto al regime a scaglioni precedente.

Partite Iva ed estensione del secondo scaglione Irpef

La manovra mostra un impianto dagli esiti fortemente differenziati tra lavoro dipendente, pensionati e lavoro autonomo. L’estensione dell'aliquota Irpef al 33% fino a 55mila euro: si rivolge a una platea di 3,7 milioni di contribuenti, fornendo un beneficio medio di 450 euro a fronte di una riduzione di gettito per lo Stato inferiore a 1,7 miliardi di euro.

L'innalzamento della soglia di ricavi o compensi da 85mila a 100mila euro per accedere al regime forfetario vedrà l'ingresso potenziale di 55mila autonomi. Per questi contribuenti (non soggetti al fiscal drag dei redditi fissi) il risparmio medio sarà di 8.000 euro all'anno, con un minor gettito stimabile in circa 400 milioni di euro.

Conti pubblici, più spese che entrate

I rilievi dell'Istat si inseriscono in un intervento di finanza pubblica da circa 26 miliardi di euro, definito denso di incertezze anche nei giudizi della Corte dei conti. Gli effetti sui saldi della Pubblica amministrazione per il 2027 comportano un incremento delle spese finali di circa 18 miliardi di euro, compensato soltanto parzialmente da un aumento delle entrate per circa 4 miliardi di euro.

Le spese per consumi

Nel secondo trimestre del 2026 la spesa per consumi ha evidenziato un rallentamento (dal +0,4% al +0,2% su base congiunturale), collocandosi su un ritmo inferiore a quello francese (+0,3%) e spagnolo (+0,4%), ma superiore a quello tedesco (+0,1%). La crescita acquisita per il 2026 è pari a 0,8%. Nello stesso periodo la spesa delle Amministrazioni pubbliche è rimasta invariata, mentre è aumentata negli altri principali paesi europei (+0,6% in Spagna, +0,4% in Francia, +0,1% in Germania).

La spesa delle famiglie ha registrato, nel secondo trimestre, una decelerazione (+0,2% su base congiunturale, dal +0,5% dei primi tre mesi dell’anno) che ha interessato soprattutto i beni durevoli (dal +1,4% del primo trimestre al +0,5% del secondo). La dinamica di quelli non durevoli è risultata più debole, con una lieve contrazione (−0,1%) dopo l’incremento di inizio anno (+0,3%).

Anche i servizi hanno mostrato un rallentamento rispetto al primo trimestre (+0,3% e +0,6% rispettivamente). In controtendenza i beni semidurevoli, che hanno segnato un recupero (+0,5%), dopo una flessione di pari intensità nei primi tre mesi dell’anno.