«Solo attraverso la sinergia con le varie istituzioni protagoniste di questo percorso possiamo garantire ai nostri giovani un futuro diverso, dando loro la possibilità di rimanere a vivere in Calabria. Serve la disponibilità e l'impegno di tutti. Il Dipartimento regionale al lavoro ha oggi un panorama chiaro del numero dei disoccupati in Calabria e abbiamo tante risorse da mettere in campo per sostenere il percorso di formazione, per sostenere anche le assunzioni da parte delle aziende, le quali, come ho detto più volte, si devono impegnare ad assunzioni con contratti di lavoro regolare». Lo ha detto l'assessore al lavoro e formazione professionale della Regione, Giovanni Calabrese, intervenendo a Locri alla presentazione del progetto di rete territoriale, "Insieme creiamo il futuro".

All'iniziativa hanno preso parte i responsabili dei Cpi Maria Antonietta Rulli (Locri), Francesca Laganà (Gioia Tauro), Vittorio Colosimo (Reggio), il responsabile Campania-Calabria di Sviluppo Lavoro Italia Michele Raccuglia, il dirigente scolastico Maria Giuliana Fiaschè, dell'IIS "G.Marconi" di Siderno, Salvatore Scarfò delegato del dirigente scolastico Simona Prochilo, dell'IIS "Gemelli Careri" Oppido Mamertina e dell'Itis "M. Milano" di Polistena, il vice presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Febert su delega del presidente Domenico Vecchio, per l'Ordine dei Consulenti di Reggio Calabria, il segretario Rosario Logozzo, delegato dal presidente Flaviana Tuzzo.

«Attraverso il programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), un'iniziativa di riforma delle politiche attive del lavoro, che ha l'obiettivo di migliorare l'inserimento lavorativo - ha detto Calabrese - abbiamo potuto verificare, anche nel territorio della Locride e nelle zone circostanti, i profili da impiegare nei diversi settori come il turismo, l'agricoltura, l'edilizia, il terziario. Le opportunità in Calabria ci sono, i giovani che vogliono lavorare anche, dobbiamo formarli in maniera adeguata, seguendo l'orientamento della richiesta di lavoro dei diversi comparti che operano nella nostra regione. Questa è la strada che stiamo percorrendo anche attraverso Sviluppo lavoro Italia, il nostro braccio operativo, che ci consentirà di individuare stabili occasioni di impiego per i nostri giovani».

«L'iniziativa 'Insieme creiamo il futuro', avviata su impulso del dirigente regionale responsabile del settore Area Sud, Sergio Tassone - è detto in una nota - nasce dalla partnership tra i Centri per l'Impiego di Locri e Gioia Tauro e l'Agenzia territoriale Sviluppo lavoro Italia (già Anpal servizi Spa), in replica ad una buona prassi regionale sperimentata, in collaborazione con le scuole, nel corso dell'anno scolastico precedente. Nel corso dell'incontro è stato anche sottoscritto l'Accordo operativo di partenariato che delineerà ruoli e contributi all'impianto progettuale. Nell'illustrare il piano operativo il dirigente Tassone ha parlato di 'un progetto che metterà in rete attori significativi del mercato del lavoro del territorio, che fanno capo alla Piana di Gioia Tauro ed alla Riviera dei Gelsomini già in precedenza coinvolti dai due Centri per l'impiego in iniziative relative all'incrocio tra l'offerta e la domanda di lavoro'. La rete sarà così costituita dai Centri per l'impiego di Locri e Gioia Tauro, Sviluppo Lavoro Italia, gli istituti scolastici Marconi di Siderno, Itis Milano di Polistena, Careri di Oppido Mamertina, Confindustria, Ordine dei consulenti del lavoro di Reggio».