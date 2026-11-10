Il segretario generale del sindacato interviene a margine di un'iniziativa in Calabria: «Bene la detassazione degli aumenti contrattuali, ma servono investimenti nella scuola e risposte a donne, giovani e lavoratori usuranti»

Il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, chiede al Governo modifiche alla manovra economica, a partire dall'eliminazione dei tagli alla scuola e dalla rivalutazione delle pensioni. A margine dell'iniziativa organizzata dalla Uil Calabria sulla fiscalità locale, il leader sindacale ha ribadito le priorità dell'organizzazione in vista del confronto con l'esecutivo previsto per venerdì.

«Stiamo chiedendo alcune modifiche alla manovra: bisogna cambiare la norma sulla scuola, eliminando tutti i tagli previsti, e quella sulle pensioni, utilizzando subito le risorse stanziate, per poterle rivalutare».

«Rivendichiamo e giudichiamo positivamente la scelta del Governo sulla detassazione degli aumenti contrattuali, ma chiediamo di eliminare dalla manovra i tagli sulla scuola, su cui, al contrario, serve investire».

«Per quanto riguarda le pensioni proponiamo che si utilizzino, sin da subito, gli 800 milioni stanziati per gennaio prossimo, per procedere alla rivalutazione delle pensioni, ma anche per dare risposte alle donne, con il ripristino di Opzione donna, ai giovani, con l'introduzione di una pensione di garanzia, e ai lavoratori che fanno lavori usuranti».

«Le nostre rivendicazioni si estendono al livello territoriale: non è accettabile che si ottengano risultati positivi con il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e con la detassazione e, poi, la fiscalità locale determina un ridimensionamento di salari e pensioni».

«Ci confronteremo, dunque, venerdì con il Governo e proseguiremo la nostra mobilitazione a livello regionale», ha concluso Bombardieri.