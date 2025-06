Si è svolta oggi, nella sede di Unioncamere Calabria, l’iniziativa organizzata da Mediocredito Centrale e BdM Banca, in collaborazione con Unindustria Calabria, per incontrare gli imprenditori e le associazioni di categoria calabresi e favorire un confronto sulle opportunità di crescita e sviluppo del tessuto imprenditoriale della regione.

Tra i temi al centro dell’appuntamento, la gestione del credito, gli strumenti di garanzia, i servizi e la finanza agevolata. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì, dei presidenti di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, e di Unioncamere Calabria, Pietro Falbo, l’amministratore delegato di Mediocredito Centrale, Francesco Minotti, e l’amministratore delegato di BdM Banca, Cristiano Carrus hanno presentato alla platea le due realtà del Gruppo Mcc, sottolineando le possibilità di collaborazione e gli strumenti a disposizione delle imprese.

«La Calabria ha una classe imprenditoriale viva, che ha voglia di far crescere il territorio: lo dimostra la straordinaria capacità di assorbimento delle cospicue risorse che il Governo regionale guidato dal presidente Occhiuto ha messo a disposizione degli imprenditori locali. Abbiamo gli stessi obiettivi delle due realtà presenti qui oggi, Mediocredito Centrale e BdM Banca, ossia sostenere il tessuto imprenditoriale, farlo crescere, far aumentare investimenti in Ricerca & Sviluppo, nonché facilitare l’accesso al credito. Ecco la nostra mission comune», ha dichiarato Rosario Varì, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Calabria.

«La missione affidata al Gruppo MCC - ha ricordato Francesco Minotti, ad di Mediocredito Centrale – è sostenere e valorizzare le imprese del Mezzogiorno: oltre 2/3 dei nostri finanziamenti sono destinati alle realtà produttive del Sud. Strategico per la Calabria è il ricorso al Fondo di Garanzia, gestito da MCC per conto del MIMIT, che supporta circa il 50% di tutti i finanziamenti erogati alle imprese della Regione. Il nostro obiettivo è promuovere anche altri strumenti di finanziamento per sviluppare l’economia regionale in sinergia con BdM Banca».

«Il nostro ruolo di banca del territorio ci spinge a lavorare ogni giorno ascoltando le esigenze degli imprenditori e offrendo loro soluzioni su misura», ha commentato Cristiano Carrus, ad di BdM Banca. «La Calabria è una terra con un’imprenditorialità vivace, competente e determinata in cui noi, che crediamo nel valore del radicamento territoriale e nella forza del tessuto imprenditoriale locale, vogliamo essere sempre più presenti».

«Le imprese calabresi hanno dimostrato concretamente di voler investire per evolvere il proprio modo di approcciarsi ai mercati – ha detto Ferrara -. Abbiamo lavorato con la Regione Calabria perché si sviluppassero strumenti di sostegno a tali investimenti e i risultati sono stati incoraggianti: ora che l’attenzione alle imprese calabresi da parte del sistema del sistema bancario e creditizio è tanto auspicata quanto necessaria, Mediocredito Centrale e BdM Banca sono partner preziosi che, ne siamo certi, sapranno fornire le risposte giuste alle domande di supporto che arriveranno dal sistema produttivo calabrese».

«Il dialogo tra banche e imprese rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile dei territori –sostiene il presidente di Unioncamere Calabria Pietro Falbo - È essenziale che entrambe le parti lavorino in modo regolare e trasparente, creando un clima di reciproca fiducia che favorisca l’accesso al credito per il consolidamento delle imprese sane e per sostenere programmi di investimento che risultino convincenti in termini di effettivo vantaggio per la crescita aziendale, per quella occupazionale, per il contesto locale. Le politiche di sviluppo territoriale devono puntare a rafforzare questa collaborazione, promuovendo strumenti finanziari adeguati e pratiche di credito responsabile. Se le imprese devono mostrarsi affidabili e trasparenti, le banche, da parte loro, devono assicurare chiarezza di condizioni, risposte precise e tempi certi. Solo così è possibile arrivare a una mutua correttezza nelle relazioni a tutto vantaggio di una crescita competitiva di imprese, economia, territorio, sostenendo efficacemente innovazione, occupazione e competitività del sistema produttivo ed economico locale».