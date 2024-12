Mercoledì 11 dicembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) cinquantasettesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della cinquantasettesima puntata l'imprenditore agricolo Vincenzo Abbruzzese, dell'azienda Biosila di Acri, che riveste anche il ruolo di presidente regionale di Terranostra-Campagna Amica di Coldiretti. L'intervista ha riguardato sia la produzione aziendale di Biosila, tra allevamenti bovini, ovini e caprini, e relativa trasformazione in latticini e formaggi, nonché il comparto dei cereali e delle patate. Spazio anche alla filiera corta della birra a base di orzo biologico silano, e alle attività agrituristiche. Terranostra-Campagna Amica si occupa dei mercati dei contadini (ne esistono circa venti in Calabria), nei quali si concretizza il rapporto diretto fra produttori agricoli e consumatori, ma anche del ruolo degli agriturismi nell'ottica di un'agricoltura sempre più multifunzionale e sostenibile. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.