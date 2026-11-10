Salari reali giù del 10%. In vent’anni un milione e mezzo di giovani sono emigrati in altre regioni o sono andati all’estero. E ci sono 1,2 milioni di lavoratori poveri

Negli ultimi 4 anni il Mezzogiorno è cresciuto più del resto d’Italia per effetto degli investimenti legati al Pnrr e anche grazie ai bonus per l’edilizia. La fine o il ridimensionamento di alcune di queste misure straordinarie, come i bonus ristrutturazioni, fa prevedere una brusca frenata di un trend economico che fin qui è stato positivo.

Nonostante l'aumento dell'occupazione, il territorio meridionale continua a fare i conti con salari reali in calo e una crescente povertà lavorativa aggravata dall'inflazione, che colpisce in modo particolare le famiglie meno agiate e i costi legati alle abitazioni. Questa situazione economica precaria, unita a un severo inverno demografico e alla drammatica fuga di giovani cervelli verso il Centro-Nord e l'estero, sta impoverendo strutturalmente il capitale umano del Sud.

Questa, in sintesi, l’analisi contenuta nel Rapporto Svimez 2026. Lo studio è stato presentato oggi a Roma, a ottant'anni dalla fondazione della Svimez alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel 2026, il Pil delle regioni meridionali è stimato in crescita dello 0,9%, superando marginalmente lo 0,8% registrato nel Centro-Nord. Nel quadriennio 2021-2025, il Prodotto interno lordo del Sud è aumentato in termini cumulativi del 9,5%, a fronte del +6,6% del Centro-Nord e del +7,2% della media nazionale. Anche nel 2025, in una congiuntura generale di rallentamento, il Mezzogiorno ha registrato un +0,7% contro il +0,5% del resto del Paese.

Le leve dello sviluppo: Superbonus e Pnrr

A spingere la convergenza economica sono stati prevalentemente gli investimenti, cresciuti nel Sud del 24,4% tra il 2021 e il 2025 (rispetto al +17,1% del Settentrione). L'espansione ha interessato il comparto delle costruzioni (+33,2%), i servizi (+8,1%) e soprattutto l'industria in senso stretto (+7,8% a fronte di un modesto +0,9% nel Centro-Nord). Un ruolo determinante è stato giocato dalle misure straordinarie del Superbonus e del Pnrr. L'impatto del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha garantito al Pil meridionale un incremento aggiuntivo stimato al 2,6% nel 2026 (rispetto al 2% del Centro-Nord) e ancora del 2,3% nel 2030 rispetto a uno scenario privo di interventi. Tuttavia, la fase espansiva non ha trovato un corrispettivo nell'aumento dei consumi delle famiglie, saliti solo del 7,6% al Sud contro il 9,9% nel Centro-Nord.

Il Pnrr ha destinato al Mezzogiorno circa 60 miliardi di euro. Ora è necessario capitalizzare queste spesa.

Meno investimenti, si teme lo stop

Il 2027, però, si prefigura come uno snodo critico per la tenuta dello sviluppo meridionale. Con il progressivo esaurimento delle risorse del Pnrr, Svimez avverte che la dinamica del Pil del Mezzogiorno è destinata a subire una sensibile decelerazione, attestandosi allo 0,5%, valore inferiore allo 0,6% previsto per il Centro-Nord.

Il ridimensionamento sarà particolarmente marcato sul fronte degli investimenti, la cui crescita crollerà dal +6% atteso per il 2026 ad appena lo 0,8% nel 2027, contro l'1,8% stimato per le regioni centro-settentrionali. Contestualmente, la pressione inflazionistica inciderà sui bilanci familiari, determinando una contrazione dello 0,1% del reddito disponibile reale nel Mezzogiorno, a fronte di una crescita dello 0,6% nel Centro-Nord. Come evidenziato dal direttore della Svimez, Luca Bianchi, il venire meno dei sostegni straordinari rischia di far riemergere le storiche debolezze strutturali del Sud, rendendo indispensabile una strategia nazionale fondata sull'integrazione e sulla coesione territoriale per salvaguardare i risultati raggiunti.

Occupazione e salari: l'esclusione dei giovani e il dramma del lavoro povero

Se da un lato il mercato del lavoro mostra un incremento di 643mila occupati al secondo trimestre del 2026 rispetto ai livelli del 2021, dall'altro l'espansione occupazionale ha marginalizzato le nuove generazioni. Dei nuovi posti di lavoro creati nel periodo, evidenzia infatti Svimez, soltanto 70mila hanno riguardato giovani con meno di 35 anni.

Il fattore di maggiore criticità risiede tuttavia nell'erosione delle retribuzioni. Tra il 2021 e il primo semestre del 2026, i redditi da lavoro orari reali nel Mezzogiorno hanno registrato una flessione del 9,9%, evidenziando una perdita di potere d'acquisto nettamente superiore a quella nazionale (-7,2%) e a quella dell'area euro (-0,6%).

Resta forte il divario retributivo

Il divario retributivo penalizza anche le figure qualificate: a cinque anni dal conseguimento del titolo, la paga netta mensile di un laureato meridionale si ferma a 1.748 euro (rispetto a 1.780 euro nel Centro-Nord), a notevole distanza dai 2.850 euro della media europea.

Di conseguenza, dice lo studio, l'occupazione non costituisce più un riparo automatico dallo stato di indigenza. Nel Mezzogiorno, il 19,5% degli occupati risiede in nuclei familiari a rischio di povertà (contro il 6,8% del Centro-Nord), delineando una platea complessiva di circa 1,2 milioni di lavoratori poveri.

L’emergenza demografica e l'esodo del capitale umano

La debolezza della struttura salariale e la carenza di opportunità per i giovani alimentano un prolungato drenaggio demografico e professionale. Nel quinquennio 2021-2025, il Mezzogiorno ha subito la perdita netta di 154mila giovani tra i 25 e i 34 anni, trasferitisi verso le regioni del Centro-Nord. La componente qualificata di questo flusso risulta in costante aumento: i laureati costituiscono ormai il 54% dei giovani meridionali in uscita (contro meno del 25% registrato nel 2005). Il fenomeno coinvolge in misura crescente anche le donne laureate (16 mila emigrate dal Sud al Nord e 10 mila dal Nord verso l'estero). Nel complesso, tra il 2000 e il 2024, la dispersione di risorse umane formate ha generato per il Sud una perdita economica stimata in circa 135 miliardi di euro di costi educativi e universitari infruttuosi.

Il continuo spopolamento si inserisce in un quadro di pronunciato calo delle nascite. Nel ventennio 2006-2026, la fascia di popolazione tra i 15 e i 34 anni residente al Sud è diminuita di oltre un quarto, pari a 1,4 milioni di persone in meno. Le proiezioni demografiche al 2040 prevedono una contrazione della popolazione meridionale sotto i 15 anni del 26% (da 2,4 a 1,7 milioni di individui), contro una riduzione del 15% a livello nazionale e dell'11% nell'Unione Europea a 27 Paesi.

Di fronte a questa dinamica, la Svimez prevede che il degrado demografico evolverà insieme al ridimensionamento lineare dei servizi pubblici e delle infrastrutture scolastiche e formative più in generale.

La corsa dell’inflazione e la spesa per casa e consumi domestici

La ripresa dell'inflazione, innescata dallo shock energetico, ha colpito con maggiore severità le fasce sociali meno abbienti. A ottobre 2026, la crescita dei prezzi su base annua per le famiglie a basso reddito ha raggiunto il 6,9%, contro il 5,1% riferito ai ceti più agiati, a causa dell'incidenza prevalente dei beni primari (alimentari ed energia) sui consumi totali. La maggiore concentrazione di nuclei a basso reddito nel Sud ha spinto l'inflazione media dell'area al 6,3%, a fronte del 5,8% del Centro-Nord.

Le tensioni sui redditi reali si riflettono direttamente sulle condizioni abitative. Nel 2024, il 60,7% delle famiglie meridionali (pari a circa 5,2 milioni di nuclei) ha giudicato insostenibile o troppo elevato il peso delle spese legate alla casa (affitti, rate del mutuo, utenze e manutenzione), contro una media del 55% nel Centro-Nord e del 56,8% sull'intero territorio nazionale.