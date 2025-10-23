Il provvedimento interessa solo i tirocini legati ai percorsi di stabilizzazione o in attesa di parere Cosfel e serve a evitare interruzioni nei servizi fino alla firma dei contratti definitivi. La Cgil: «Primo passo, necessario per evitare interruzioni»
La prima, piccola ma significativa buona notizia per i Tis (Tirocinanti inclusione sociale) Calabria è arrivata. Con il Decreto n. 15186 del 23 ottobre 2025, la Regione Calabria ha autorizzato una mini proroga di due mesi, che consentirà ai tirocini di inclusione sociale di proseguire fino a dicembre 2025.
La misura, spiegano dalla Nidil Cgil, riguarda esclusivamente gli enti che hanno già avviato o avvieranno entro il 31 ottobre 2025 la procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 16 della legge 56/87, oppure quelli in attesa del parere COSFEL.
Gli enti interessati dovranno trasmettere ai Centri per l’Impiego l’elenco dei tirocinanti prorogati, le coperture assicurative aggiornate e gli UNILAV di prosecuzione.
«Si tratta di una misura tecnica e transitoria – spiega la nota – valida per un periodo massimo di due mesi, pensata per garantire la continuità del servizio nelle more della firma dei contratti a tempo indeterminato».
Restano invece esclusi dalla proroga i tirocinanti attualmente in formazione (DDG 13612/2025), che al momento risultano in scadenza senza copertura.
La Nidil Cgil accoglie con favore il provvedimento, definendolo «un primo passo, necessario per evitare interruzioni nei servizi e per accompagnare alla piena stabilizzazione dei lavoratori coinvolti».