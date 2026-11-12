Il 24 novembre scade il contratto. Dopo quella data, 321 lavoratori del Ministero della Cultura rischiano di restare a casa: circa 260 sono in Calabria (una quarantina tra museo, archivio di stato biblioteca e soprintendenza. Poi una ventina a Sibari e via via in tutta la regione), gli altri tra Campania, Sicilia e Puglia. Sono quelli che negli ultimi tre anni hanno tenuto aperti musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche. Molti hanno cominciato come tirocinanti regionali, poi hanno vinto il concorso RIPAM-Formez e hanno firmato un contratto da 18 ore settimanali. Hanno maturato i requisiti della legge Madia per la stabilizzazione, ma l'emendamento che chiedeva una proroga fino al 31 dicembre è stato bocciato. Adesso tutto si gioca sulla legge di bilancio.

Edoardo Maruca fa parte degli AFAV, il personale che si occupa di accoglienza, vigilanza e custodia. Con lui abbiamo parlato di quasi dieci anni di precariato, di parlamentari che non si fanno vedere e di una Regione che spende per promuovere la Calabria mentre lascia i suoi musei senza personale.

Siete partiti da tirocinanti, poi è arrivato un contratto da 18 ore a settimana. Adesso rischiate di perdere anche quello. Quanti anni di precariato vi portate addosso?

«Quasi un decennio. Molti di noi hanno iniziato come tirocinanti regionali, hanno seguito percorsi di formazione finanziati con risorse pubbliche e poi sono stati selezionati con il concorso RIPAM-Formez. Da tre anni lavoriamo nei musei, nei parchi archeologici, negli archivi, nelle biblioteche e negli uffici del Ministero della Cultura, e spesso svolgiamo attività essenziali per far funzionare i servizi. Ci sono ingegneri, architetti, informatici, pedagogisti e letterati, dove è prevista la didattica. Soprattutto ci sono gli AFAV, di cui faccio parte: il supporto logistico a ogni attività, dalla vigilanza all'assistenza al pubblico, fino alla custodia. Il paradosso è evidente. Lo Stato ha speso risorse pubbliche per formarci e selezionarci, le stesse strutture ministeriali ci definiscono ufficialmente indispensabili e abbiamo maturato tutti i requisiti previsti dalla legge Madia. Eppure rischia di disperdere tutto questo patrimonio professionale».

La proroga fino al 31 dicembre è stata bocciata. Dopo quel voto qualcuno della maggioranza vi ha chiamato o vi ha spiegato il perché?

«Il nostro contratto scade il 24 novembre: un mese di proroga sarebbe servito a poco. Noi chiediamo una stabilizzazione vera. Spiegare perché siamo ancora con un piede di qua e uno di là richiederebbe coraggio e visione politica, e i politici calabresi non li hanno. Quando le cose vanno male scatta il solito scaricabarile, oppure il silenzio totale. Nessuno chiama. E chi risponde si limita al solito, avvilente "mo vidimo", o ripete che "stanno valutando". Ma cosa c'è ancora da valutare dopo anni di servizio? Il problema non è il singolo parlamentare, è il modo in cui si decide. La rappresentanza politica è diventata una piramide: i vertici di partito decidono e la base si adegua. Quando il "grande fratello dei partiti" decide di non decidere, o boccia un emendamento, i parlamentari del territorio perdono ogni autonomia. Si nascondono dietro l'esito del voto, senza nemmeno metterci la faccia».

Sui grandi temi i parlamentari calabresi si fanno sentire. Su di voi c'è silenzio. Perché, secondo lei, 321 lavoratori della cultura non fanno notizia nei palazzi?

«Prima una precisazione: siamo 321 in tutto, circa 260 in Calabria e gli altri tra Campania, Sicilia e Puglia. Detto questo, sarebbe ingiusto dire che nessuno si è mosso. Ci sono state interrogazioni, da Orrico, Antoniozzi, Tucci e Rosati. La scorsa settimana la deputata Orrico, a una sua interrogazione, si è sentita rispondere dal sottosegretario Cannella "stiamo valutando". Ci sono stati emendamenti di Arruzzolo, Stumpo, Gentile e altri. Il problema è che restano sulla carta. Non facciamo notizia perché la nostra classe politica misura il proprio lavoro sulle passerelle e sui bacini elettorali più vicini. In Calabria abbiamo 19 parlamentari eletti tra Camera e Senato, e sulla nostra pelle viviamo un'invisibilità totale. Per certi politici i luoghi della cultura sono solo lo sfondo per un taglio del nastro e un selfie, a eventi di cui spesso non capiscono nemmeno il valore. Intanto vediamo interrogazioni fiacche, mozioni fotocopia e perfino emendamenti consegnati già pronti, in cui riescono a sbagliare le date. Trent'anni fa non sarebbe successo: i leader portavano comunque risultati alla regione. Oggi a Roma mancano il pensiero politico e la capacità di negoziare. Per questo dico che non è una battaglia di destra o di sinistra. È una questione di dignità del lavoro e di rispetto degli impegni presi dallo Stato».

La Regione spende per promuovere una «Calabria straordinaria». Che senso ha, se poi i musei, da Sibari a Reggio, restano senza personale?

«Nessuno, ed è una contraddizione che va detta. Il turismo calabrese non può fermarsi al mare: deve passare dall'offerta culturale. Frequento Palazzo Arnone, a Cosenza, da otto anni, e per visitare la pinacoteca arrivano persone dal Giappone, dalla Corea, dalle Americhe, da tutta Europa. Ma un museo vive se c'è chi lo apre, chi accoglie, chi cataloga, chi lo tutela. Promuovere la Calabria e lasciare i luoghi della cultura senza personale formato è come stampare l'invito a una festa e poi chiudere la porta. I nostri percorsi, tra l'altro, sono partiti proprio dai tirocini regionali: la Regione ha un interesse diretto a non buttare quel lavoro. Se viene a mancare chi in questi anni ha garantito aperture, accoglienza e servizi, il danno non è solo nostro. Lo paga tutto il sistema culturale e turistico della regione».

Ormai la palla passa da Roma alla Regione e di nuovo a Roma. A chi chiedete di intervenire per primo, e cosa vi aspettate prima della scadenza?

«Prima di tutto al Governo e al Parlamento, perché sono loro ad avere lo strumento: una norma di stabilizzazione, che deve entrare nella legge di bilancio, in discussione proprio in queste settimane. La Regione può e deve fare pressione, ma non può sostituirsi a una legge nazionale. Ci aspettiamo che i 19 parlamentari calabresi, di maggioranza e di opposizione, trovino insieme uno strumento ammissibile, nella sede giusta, prima del 24 novembre. Non chiediamo favori, chiediamo una soluzione. E che la politica smetta di valutare e cominci a decidere».