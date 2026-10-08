Dopo il Salone di Genova, la presidente Anna Polimeni rilancia la strategia per attrarre yacht e superyacht: più infrastrutture, porti, servizi e promozione internazionale

«Servono investimenti nelle infrastrutture, nei porti, nei servizi, nella formazione e nella promozione del territorio. E serve una presenza sempre più forte nei principali boat show internazionali».

Lo afferma Anna Polimeni, presidente CNA Nautica Calabria, reduce dal Salone Nautico Internazionale di Genova.

«Per CNA Nautica Calabria è importante essere presenti in queste occasioni per portare la Calabria sempre più vicino al mercato internazionale, creare nuove relazioni e far conoscere le possibilità del nostro territorio – spiega Polimeni -. La nostra regione gode di un punto strategico nel Mediterraneo. Ecco perché abbiamo un grande obiettivo: costruire una visione regionale della nautica, mettendo in collegamento imprese, porti, servizi, turismo e territorio».

«CNA Nautica Calabria – aggiunge la presidente Polimeni - vuole contribuire proprio a questo: creare connessioni, rappresentare il settore e portare la nautica calabrese sempre più fuori dai confini regionali e dentro il mercato internazionale. Non dobbiamo solo fare in modo che gli yacht passino davanti alle nostre coste. Dobbiamo creare le condizioni perché scelgano di fermarsi in Calabria. Per scoprire il territorio, conoscere le nostre imprese, utilizzare i nostri servizi e vivere una destinazione ancora autentica nel Mediterraneo. Questa è la direzione nella quale vogliamo lavorare: fare della Calabria una nuova destinazione per lo yachting e, nel futuro, un nuovo yacht hub del Mediterraneo».

La partecipazione al sessantesimo Salone Nautico Internazionale di Genova è stato un passo in questa direzione. Un momento importante è stato, ad esempio, il confronto sul Porto delle Grazie di Roccella Ionica, sulla sua posizione strategica e sui progetti di sviluppo, compresa la realizzazione di nuovi posti per superyacht a partire da 50 metri. CNA Nautica Calabria sarà presente prossimamente al boot Düsseldorf 2027.