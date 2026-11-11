L'Inps applicherà la perequazione delle pensioni dalla rata di gennaio 2027. L'aumento sarà riconosciuto subito e sarà visibile nel cedolino "di tutti i pensionati, compresi quelli con trattamenti superiori a quattro volte il minimo". Lo ha comunicato oggi l'Istituto nazionale di previdenza sociale. "Le eventuali differenze legate alle nuove regole di rivalutazione, ancora all'esame del Parlamento, saranno regolate con un conguaglio successivo, che servirà solo a perfezionare gli importi. Nessuna pensione - assicura l'Inps in una nota diffusa dopo le dichiarazioni di ieri in audizione sulla manovra - resterà ferma nei primi mesi dell'anno. In linea con le indicazioni del Governo - conclude la nota - l'Istituto ha adottato questa soluzione per tutelare il potere d'acquisto dei pensionati fin dalla prima rata dell'anno".

L'Istituto aggiusta il tiro rispetto a quanto comunicato ieri nel corso dell’audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge di bilancio 2027. L'Inps aveva fatto riferimento a problemi tecnici legati al nuovo calcolo per fasce di reddito. Oggi, invece, fa sapere che tutti i pensionati saranno pagati regolarmene a gennaio e che non ci sarà bisogno di conguagli nei mesi successivi.

L'Inps, dunque, applicherà da subito la rivalutazione dell'assegno all'intera platea di 21,2 milioni di prestazioni pensionistiche.

Il passaggio al calcolo per fasce di reddito

L'articolo 55 della legge di bilancio abbandona per il 2027 il tradizionale sistema di calcolo progressivo per scaglioni e ripristina un meccanismo rigido a sei fasce di reddito applicate all'intero importo dell'assegno. Prendendo a riferimento l'attuale trattamento minimo Inps, pari a 611,85 euro lordi al mese, il nuovo meccanismo di calcolo riduce progressivamente la copertura contro l'inflazione man mano che cresce la pensione.

Fino a 4 volte il minimo, cioè fino a 2.447,40 euro mensili lordi la rivalutazione sarà piena (100%) e i pagamenti decorreranno da gennaio. Tra 4 e 5 volte il minimo, cioè da 2.447,41 euro a 3.059,25 euro lordi mensili, la rivalutazione sarà all’85% e decorrerà da marzo 2027 con il conguaglio dei primi due mesi dell’anno. Tra 5 e 6 volte il minimo la percentuale scende al 53%, tra 6 e 8 volte al 47%, tra 8 e 10 volte al 37% e oltre 10 volte il minimo è pari al 32%.

Il costo a carico dei pensionati

Circa 16,5 milioni di pensionati su 21,2 milioni di prestazioni percepiscono un assegno inferiore alla soglia dei 2.447,40 euro lordi: 3,7 milioni di persone superano questa soglia. Di questi, 1,9 milioni si collocano nella fascia immediatamente superiore al limite (tra 4 e 5 volte il minimo) conservando un'indicizzazione all'85%, mentre 1,7 milioni sono titolari di trattamenti superiori al quintuplo del minimo.

Il risparmio previsto e il giudizio della Corte dei conti

I numeri finanziari del provvedimento evidenziano la rilevanza della misura per i conti pubblici. La relazione tecnica stima un risparmio di 1,476 miliardi di euro lordi all'anno nel triennio 2027-2029, destinato a generare un beneficio complessivo di oltre 14 miliardi di euro in dieci anni. Sui saldi netti di finanza pubblica, il freno alle indicizzazioni garantisce 2,65 miliardi nel triennio, pari a circa il 30% di tutte le coperture strutturali dell'intera manovra. Secondo la Corte dei conti il nuovo meccanismo risulta «più penalizzante per i trattamenti pensionistici medi e medio-alti», evidenziando come la sequenza ininterrotta di stop e di tagli alla perequazione stia erodendo in modo sistematico il potere d'acquisto del ceto medio.