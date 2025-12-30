L’80% resterà in Italia e in molti preferiranno località vicino casa o nella stessa regione. Secondo Confcommercio la spesa media sarà di 410 euro a persona

Fine anno in vacanza per oltre sei milioni di italiani. L’80% resterà in Italia e, tra questi, il 20% sceglierà di rimanere nella propria regione e di non spostarsi molto lontano da casa. Il 12% viaggerà in Europa ed il restante 8% si concederà qualche giorno in un Paese extra europeo. La montagna e le città d’arte saranno le mete preferite, ma molti non rinunceranno a trascorrere qualche giorno al mare. Lo dice la Confcommercio che stima in 410 euro la spesa media pro capite. Alberghi e strutture ricettive saranno preferite da 2,8 milioni di italiani che si sposteranno nel nostro Paese. Altri 2 milioni di connazionali trascorreranno l’ultimo dell’anno a casa di parenti ed amici con tre o quattro pernottamenti già previsti. Un italiano su cinque si sposterà per un solo giorno.

Trentino Alto Adige, Toscana e Campania risultano essere le regioni più gettonate mentre Francia, Spagna, Germania e Regno Unito sono in testa alle preferenze europee.