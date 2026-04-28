Anche il settore reggino delle costruzioni riscontra criticità nell'esecuzione dei lavori pubblici, per via dell'impennata dei prezzi causata dal quadro politico internazionale. La data del 30 giugno 2026 fissata dal Piano nazionale di Ripresa di Resilienza è dietro l'angolo. Occorrono soluzioni
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Criticità su approvvigionamento e costi dei materiali e del carburante. Anche il settore dell'edilizia e delle costruzioni sta accusando il duro colpo inferto dalla situazione internazionale complessa e dal conseguente clima di instabilità e incertezza . È quanto spiega il presidente di Ance Reggio Calabria, in rappresentanza delle circa 150 imprese afferenti, Michele Laganà .
A rischio la tenuta del comparto
« Inquietudine e preoccupazione , questi gli stati d'animo che accomunano le imprese di costruzioni nel reggino. Abbiamo difficoltà anche solo a misurare la dimensione reale degli effetti che stiamo già subendo . Percepiamo con chiarezza, invece, le conseguenze di un'impennata dei prezzi divenuti assolutamente irricevibili e che compromettono la tenuta del comparto e la messa a terra delle opere in particolare delle opere straordinarie per il Paese , quale è il Piano nazionale di Ripresa di Residenza, la cui scadenza stringente è a tutti nota ed è al prossimo 30 giugno ».
Le scadenze imminenti del Pnrr rendono sempre più urgenti, in assenza di proroghe, soluzioni idonee a garantire la prosecuzione dei lavori e degli interventi programmati.
Contratti da rispettare e stabilità occupazionale da preservare
«Le imprese stanno resistendo con grande sacrificio e senso di responsabilità, ma il clima non è incoraggiante. Già si parla di uno sciopero massiccio dei trasporti. Gioco-forza, dovremo in qualche modo prendere atto che potrebbe non essere solo un rallentamento dei lavori, la conseguenza diretta di questo stato di cose .
Preoccupano i contratti firmati, gli obblighi vincolanti che ne discendono e le relative cadenze che comunque - incalza il presidente di Ance reggina, Michele Laganà - non sono hanno subito alcuna modifica o proroga . C'è preoccupazione anche per la stabilità occupazionale. Occorre un intervento immediato e corale, auspicando che le democrazie del mondo, la diplomazia internazionale riescano a mettere fine a questo subbuglio, affinché si possa giungere a una calmazione ».
Da una crisi all'altra, il comparto è oggi in seria sofferenza.
« Ci sentiamo in mezzo al mare in burrasca, senza riferimenti. Un'instabilità che dal Covid sembra non finire mai, con fasi di crisi, transizioni ed emergenze dalle quali non si riesce definitivamente a uscire».
La crisi annunciata
Già lo scorso marzo, quando ancora la crisi internazionale non era degenerata , lo stesso presidente Laganà aveva sottoscritto una lettera aperta per denunciare «condizioni di mercato sopravvenute e una oggettiva complessa prosecuzione delle attività secondo le modalità e le condizioni originariamente previste, auspicando un confronto finalizzato alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali ».