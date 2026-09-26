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Il Ponte sullo Stretto si avvicina a un nuovo passaggio decisivo del suo iter. Mentre Webuild ha già iniziato a cercare le figure professionali che saranno coinvolte nella realizzazione dell'opera e il cronoprogramma continua a indicare nel 2034 l'anno previsto per l'apertura al traffico, il progetto attende ora l'avvio dell'istruttoria presso il Cipess.

È in questo momento che si inserisce il cambio di incarico di Valerio Mele, attuale direttore tecnico della Stretto di Messina. Dal prossimo 1° ottobre, l'ingegnere assumerà il ruolo di Chief operating officer alle dirette dipendenze dell'amministratore delegato di Anas, incarico che rappresenta il massimo vertice tecnico dell'azienda.

«L’ingegner Mele – evidenzia la nota della società Stretto di Messina – negli ultimi tre anni ha acquisito una grande esperienza maturata nella gestione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Il nuovo incarico coincide con l’avvio nei prossimi giorni dell’istruttoria presso il Cipess, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto».

La Stretto di Messina assicura intanto di «aver già acquisito le risorse tecniche necessarie alla realizzazione del pontea che recentemente ha incassato il parere favorevole dell'Art e del Csllp».