I senatori Pd Nicola Irto e Antonio Nicita hanno scritto ai presidenti di Sicilia e Calabria, Renato Schifani e Roberto Occhiuto, chiedendo di sostenere l'emendamento dem alla Legge di Bilancio che punta a sbloccare le risorse FSC destinate al Ponte sullo Stretto.

A seguito dello stop della Corte dei Conti, spiegano i due parlamentari, quei fondi "restano inutilizzabili mentre potrebbero essere subito impiegati per opere cantierabili come, ad esempio, la Ionica e la Siracusa-Gela".

Irto e Nicita sottolineano che, qualora il progetto del Ponte riprendesse in futuro, "il Governo potrà sempre individuare altre risorse", mentre oggi il blocco "penalizza infrastrutture urgenti per Sicilia e Calabria".