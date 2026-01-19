Il sindacato lancia un appello alla deputazione calabrese: senza interventi normativi a rischio centinaia di posti
Tutti gli articoli di Economia e lavoro
PHOTO
Per oltre 900 precari ministeriali calabresi il tempo stringe. A partire dal 1° marzo inizieranno a scadere i primi contratti a tempo determinato, aprendo una fase di forte incertezza occupazionale per lavoratori impegnati nei Ministeri della Giustizia, della Cultura e del Merito. È l’allarme lanciato dalla Cisl Calabria, insieme a Fp Cisl Calabria e Cisl Scuola Calabria, in un appello congiunto rivolto alla politica regionale e nazionale.
Nel dettaglio, le prime scadenze riguardano gli operatori del sistema dei Beni culturali, seguiti nelle settimane successive dal personale giudiziario e da quello impegnato nella scuola. Una platea ampia, che negli ultimi anni ha garantito servizi essenziali in settori strategici della pubblica amministrazione.
«Sono giorni di grandissima preoccupazione», spiegano i sindacati, ricordando come questi lavoratori provengano da lunghi periodi di tirocinio senza tutele, prima di ottenere, due anni fa, una prima contrattualizzazione a tempo determinato part time, prorogata poi per un ulteriore anno. Un percorso che oggi rischia di interrompersi bruscamente.
Secondo la Cisl, la priorità è chiara:
«Riteniamo sia importante non disperdere le competenze acquisite e assicurare loro un futuro professionale». Da qui la richiesta di una norma nazionale che impegni i Ministeri competenti a vincolare le risorse necessarie per la stabilizzazione del personale. In subordine, viene indicata come soluzione minima una proroga di ulteriori 12 mesi per tutti i lavoratori e le lavoratrici, così come già richiesto dalle Segreterie nazionali.
L’appello è rivolto direttamente alla Regione Calabria, al presidente Roberto Occhiuto e all’intera deputazione parlamentare calabrese.
«Confidiamo nell’impegno di quei parlamentari e di quelle forze politiche che in questi anni si sono spesi con impegno su questa vertenza», sottolineano i segretari regionali firmatari.
L’obiettivo dichiarato resta uno solo:
«difendere ogni posto di lavoro», evitando che centinaia di famiglie calabresi paghino il prezzo di una mancata programmazione e che la pubblica amministrazione perda professionalità ormai consolidate.