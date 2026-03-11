A gennaio il capoluogo bruzio è la città più cara d’Italia con inflazione al 2,6% e spesa annua per famiglia in crescita di 506 euro. La città dello Stretto è sesta con +386 euro, Campobasso risparmia 24 euro. Il report dell’Unione nazionale consumatori

Lo dice il report realizzato dall’Unione nazionale consumatori sui dati mensili Istat. Nel capoluogo bruzio l’inflazione è due volte e mezza il dato medio nazionale (1%) mentre in coda alla classifica delle 78 città monitorate dall’Istituto di statistica c’è Campobasso dove i prezzi a gennaio sono scesi dello 0,1% e per le famiglie si prevede un risparmio di 24 euro.

Cosenza è seguita da Pistoia con +1,8% di inflazione e 487 euro di spesa aggiuntiva e da Bolzano dove i prezzi a gennaio hanno toccato quota +1,4% generando una spesa supplementare pari a 465 euro annui. Al quarto posto c’è Macerata con +1,8% e 399 euro di rincari. Al quinto posto Belluno, +1,5% e una variazione annua della spesa pari a 391 euro. Seguono Reggio Calabria, seconda per inflazione con +2%, con una spesa di 389 euro e Bari, terza per inflazione, +1,9% e con una spesa di 385 euro. All’ottavo posto c’è Napoli, +1,7% e 384 euro in più, in nona posizione Siena e Grosseto, +1,4% e +379 euro per entrambe ed al decimo c’è Mantova, +1,3% di inflazione e 373 euro di spesa in più per le famiglie.