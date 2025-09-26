Ammessi al finanziamento l’Associazione banco alimentare della Calabria odv e il Banco delle opere di Carità Calabria. Si punta anche a promuovere una rete di sostegno stabile per chi vive situazioni di maggiore vulnerabilità

l Dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo rurale ha approvato la graduatoria provvisoria dell’Avviso pubblico (relativo all’Azione 4.1.1 del PR Calabria Fesr Fse+ 2021/2027), “Una Calabria più inclusiva” dedicata al rafforzamento di interventi a favore delle persone e delle famiglie in stato di bisogno critico.

Grazie a uno stanziamento complessivo di 700mila euro, la misura permetterà di attivare iniziative di recupero e distribuzione di beni alimentari essenziali, garantendo un sollievo concreto a oltre 220 mila cittadini calabresi in condizioni di fragilità economica e sociale.

Sono stati ammessi in via provvisoria al finanziamento due enti del Terzo settore che da anni operano con impegno e capillarità sul territorio, l’Associazione banco alimentare della Calabria odv e il Banco delle opere di Carità Calabria.

Attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese locali, il progetto – si legge in una nota della Regione – mira non solo a fornire generi alimentari di prima necessità, ma anche a promuovere inclusione sociale, solidarietà e una rete di sostegno stabile per chi vive situazioni di maggiore vulnerabilità.