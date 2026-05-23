Le verifiche sono state effettuate mediante l’utilizzo di otto mezzi pesanti appositamente posizionati sull’impalcato. L’opera è strategica per il collegamento viario tra il comprensorio costiero e l’entroterra

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Nella giornata di ieri è stata eseguita con successo la prova di carico del nuovo ponte sul fiume Savuto, lungo la Strada Provinciale n. 163/1 nel territorio di Nocera Terinese. Un passaggio tecnico fondamentale e propedeutico al collaudo statico dell’opera e alla successiva riapertura al transito della viabilità provinciale. È quanto si legge in una nota della Provincia.



Alla prova erano presenti il presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile, il presidente del Consiglio comunale di Nocera Terinese Antonio Motta, il rup e dirigente dell’Area tecnica della Provincia ing. Eugenio Costanzo, il direttore dei lavori ing. Gennaro De Sensi, il collaudatore e coordinatore del Settore Viabilità ing. Vincenzo Coppola, oltre ai rappresentanti dell’impresa esecutrice Sammarco Giuseppe S.r.l. – Costruzioni Generali S.r.l., consorziata dell’appaltatore Valori S.c. a r.l. – Consorzio Stabile.



La prova di carico, effettuata mediante l’utilizzo di otto mezzi pesanti appositamente posizionati sull’impalcato, ha consentito di verificare il comportamento statico della struttura in condizioni di esercizio, secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni.

Il nuovo viadotto sul Savuto - si fa rilevare - rappresenta un’infrastruttura strategica per il collegamento viario tra il comprensorio costiero e l’entroterra, restituendo sicurezza e continuità alla mobilità del territorio dopo anni di attesa.



Si tratta di un momento importante che – conclude la nota - segna un ulteriore passo verso la definitiva riapertura della S.P. 163/1, opera particolarmente attesa dai cittadini, dalle attività economiche e dall’intero comprensorio. L’esito positivo della prova consentirà ora di procedere con le ultime verifiche tecniche necessarie per il collaudo statico finale e per la successiva apertura al traffico del ponte e dell’arteria provinciale.