L'obiettivo è raggiungere nuovi mercati, promuovere i prodotti d'eccellenza calabrese e, per questa via, rafforzare l'export. La Regione Calabria fa quadrato con Unioncamere organizzando strategie condivise. I due enti hanno sottoscritto stamani un protocollo d'intesa che le impegna a sostenere la competitività delle imprese.

«Bisogna ulteriormente professionalizzare questa azione e lo facciamo anche attraverso la firma di un protocollo d'intesa con Unioncamere Calabria che ci dovrà aiutare, attraverso le Camere di Commercio nazionali ed estere, a fare in modo che i nostri prodotti, che in questi anni sono fortemente cresciuti nell'export e nella strutturazione delle aziende, possano raggiungere ulteriori mercati e quindi far crescere ulteriormente i nostri numeri» ha evidenziato l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo.

Si guarda con particolare interesse agli Stati Uniti e al Canada, paesi attenti alle produzioni agroalimentari calabresi. Il protocollo prevede, tra le altre azioni, l'organizzazione di giornate di incoming per far incontrare imprese e buyers. «Ricordo che l’avviso pubblico scade il 20 di novembre e fino a quella data tutte le piccole e medie imprese avranno possibilità di chiedere di avere l'incoming dei buyers statunitensi» ha ricordato il presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Falbo. «Poi dal 30 di novembre e fino al 3 di dicembre si prevedono percorsi formativi per adeguare le capacità delle nostre imprese di attivare sinergie con i buyers e infine l’organizzazione di visite presso le aziende interessate».

In particolare, il protocollo punta ad accrescere la visibilità e la riconoscibilità delle produzioni agroalimentari calabresi sui mercati locali, nazionali e internazionali; a sostenere la competitività delle imprese e delle filiere regionali, favorendone lo sviluppo e il consolidamento; a promuovere l’accesso a nuovi mercati e la creazione di opportunità commerciali, anche attraverso iniziative di incontro tra imprese e operatori economici (B2B); a valorizzare le produzioni di qualità, le eccellenze territoriali, le identità locali e le specificità delle micro-filiere agroalimentari; a diffondere la conoscenza del patrimonio agroalimentare regionale mediante attività di comunicazione, informazione, promozione e formazione.