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La Riviera dei Cedri ha tutte le caratteristiche per essere letta come un’unica destinazione, fatta di mare, borghi, sentieri, archeologia, produzioni locali, paesaggi e comunità. Da questa consapevolezza nasce “Riviera Experience – Turismo Esperienziale nella Riviera dei Cedri”, l’incontro promosso dal Comune di San Nicola Arcella e dedicato alla valorizzazione del territorio attraverso un modello di turismo sostenibile, identitario e orientato alla qualità dell’esperienza.

Il programma

L’appuntamento è in programma il 22 maggio, alle ore 11.00, presso Il Clubbino di San Nicola Arcella, e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali, del mondo turistico, ambientale, universitario e associativo.

L’iniziativa intende mettere al centro le potenzialità della Riviera dei Cedri, un territorio ricco di geositi iconici, borghi storici, paesaggi naturali, cultura, archeologia, enogastronomia ed esperienze outdoor, capace di intercettare un turismo sempre più attento all’autenticità dei luoghi, alla scoperta delle identità territoriali e alla fruizione consapevole anche oltre la stagione estiva.

Il tema centrale sarà la messa in rete dei principali siti di interesse della Riviera dei Cedri, come leva strategica per costruire una proposta turistica più coordinata, riconoscibile e competitiva sui mercati nazionali e internazionali.

Gli interventi

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Eugenio Madeo. Seguiranno gli interventi dell’assessore regionale Gianluca Gallo, dell’assessore Antonio Montuoro, dei consiglieri regionali Antonio De Caprio, Pierluigi Caputo e Angelo Brutto, insieme a dirigenti regionali, esperti del settore, rappresentanti del mondo associativo, del turismo, dell’università e delle realtà impegnate nella promozione del territorio calabrese.

A concludere i lavori sarà Giusi Princi, europarlamentare e membro della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo.

L’incontro sarà moderato dalle giornaliste Nicoletta Toselli ed Emilia Manco.

Un confronto aperto

Nel corso dell’incontro saranno affrontati temi legati alla valorizzazione dei borghi, ai percorsi naturalistici, alla tutela ambientale, al turismo esperienziale e alle strategie di sviluppo capaci di creare reti territoriali e nuove opportunità per la Riviera dei Cedri.

Non solo un momento di presentazione, ma uno spazio di confronto operativo, nel quale far emergere idee, progetti e buone pratiche già presenti nel territorio, con l’obiettivo di collegarle, rafforzarle e renderle riconoscibili all’interno di una visione comune.