Non hanno voluto mancare i rappresentanti del settore economico e produttivo di Reggio Calabria all’annuncio delle nuove destinazioni che la Ryanair proporrà dal prossimo aprile da e per il Tito Minniti.

Le nuove rotte, attese le politiche di prezzi convenienti, dovrebbero produrre un incremento di flussi turistici e quindi impattare in modo significativo sulla città.

«Reggio non è pronta per i flussi turistici che questi voli potrebbero portare. Questo è il grido di allarme che abbiamo già lanciato. Noi vorremmo che le istituzioni e le associazioni di categoria fossero coinvolte in un contesto unitario di confronto e programmazione. Quello che abbiamo, che è molto, deve essere messo in rete perché produca valore e crei le condizioni per centrare altri obiettivi. È necessario migliorare la ricettività e rendere la città di Reggio ancora più accogliente». Così Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria.

Occorre anche assicurare un sistema che possa garantire a questi voli di essere appetibili e pieni.

«Il nostro territorio avrà una grande opportunità, su questo stiamo già lavorando. Lo facciamo in un clima di fiducia, perché oggi registriamo un risultato comunque importante e incoraggiante. Abbiamo iniziato già una interlocuzione con la Camera di Commercio di Marsiglia per stabilire dei contatti anche con le agenzie di viaggio del luogo. Dobbiamo iniziare a promuovere Reggio come destinazione turistica quindi a breve tracceremo anche un primo bilancio di questo progetto. Puntiamo a portare sul nostro territorio, in forza dei voli diretti, importanti flussi turistici». Così Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

«Dobbiamo prepararci con una pianificazione del territorio che coinvolga tutte le istituzioni politiche e private e tutte le associazioni di categoria. Occorre riallacciare i rapporti con le città più popolose della nostra provincia come Siderno, Locri, Rosarno che finora hanno preferito viaggiare da Lamezia. La nostra attenzione deve essere rivolta anche alla Sicilia, alla provincia di Messina, a Barcellona e Milazzo che, per ragioni geografiche, trovano scomodo volare su Catania. Si devono intercettare queste utenze. Occorre programmare e farlo insieme». Così il presidente di Confcommercio Reggio, Lorenzo Labate.